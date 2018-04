Geländeritte erneut in Donaueschingen



Donaueschingen, 12.04.2018 – Nach einem fulminanten Debüt der Geländeprüfungen beim CHI Donaueschingen im vergangenen Jahr, werden auch bei der Neuauflage des Traditionsturniers die Vielseitigkeitsreiter im Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark dabei sein.

Neue sportliche Leitung der Vielseitigkeit

Foto: privat



Die Vielseitigkeit darf sich über eine neue sportliche Leitung beim CHI Donaueschingen freuen: Claudia Kirchfeld-Pauly. Dass sie sich im Vielseitigkeitssport sehr gut auskennt, zeigt ihre Vita. Von 1975 bis 1982 war sie Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, wurde 1977 Vize Europameisterin der Junioren unter ihrem Mädchennamen Claudia von Brauchitsch und konnte das CCI Walldorf 1980 gewinnen. Zudem erritt sie weitere zahlreiche Platzierungen im CCI–Bereich.

Sie möchte ihre Fähigkeiten an junge Nachwuchsreiter weitergeben und engagiert sich mit dem Training und der Managementberatung im Turnierreitsport für den Sport und die Sportler. Und da Kirchfeld-Pauly schon immer eng mit dem Reitsport verbunden war, engagiert sich die gelernte Physiotherapeutin in ihrer Freizeit ehrenamtlich im Pferdesport – sie ist unter anderem die 1. Vorsitzende des Kreisverbandes Mettmann und besitzt die Trainer-A-Lizenz.

Parcoursbau in erfahrenen Händen

Foto: privat

Der Geländeparcours wird erneut vom renommierten Parcoursdesigner Gerd Haiber erstellt. Parcours baut der gebürtige Burladinger und ehemalige Baden-Württembergischer Meister (1986) in der Vielseitigkeit seit seinem 20. Lebensjahr. Begonnen hat die Karriere bei seinem damaligen Reitverein in Hechingen, der ein Vielseitigkeitsturnier ausrichtete. Seit 1997 trägt Haiber den Titel "Internationaler Parcoursbauer" und seit 18 Jahren gestaltet er die Vielseitigkeits-Hindernisse auf Drei- und Viersterne-Niveau – die höchsten Klassen der Vielseitigkeits-Reiterei. Geschätzt werden sein Wissen und seine Erfahrungen auch im Ausschuss des Vielseitigkeits-Parcoursbau bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Dort hat Haiber ein Auge auf die Ausbildung und Qualifikation. Sein Sachverstand als technischer Delegierter des Reitsport-Weltverbands FEI ist auch in den USA oder in Irland gefragt.

In den mittlerweile 39 Jahren, die er als Geländeparcourschef international unterwegs ist, geht es längst nicht mehr nur um Höhe und Weite der Hindernisse, vielmehr werden die Aufgaben an Reiter und Pferd technischer gestellt. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt auf Technik und Kontrolle liegt. Und da beginnt seine Arbeit, wobei der Sicherheitsaspekt stets an oberster Stelle steht. Diesen mit den jeweiligen Aufgaben zu kombinieren ist der besondere Reiz. Für Haiber ist und bleibt der Parcoursbau allerdings ein Hobby, denn seinen Lebensunterhalt verdient der 58-Jährige aus Bisingen-Wessingen bei Hechingen als Unternehmer. Mit dem Sitz in Burladingen betreibt der Wirtschafts- und Textilingenieur erfolgreich eine Gardinen-Fabrik.

Prominenz, erfahrene Reiter und Nachwuchsstars

Foto: Stefan Lafrentz



Dass Donaueschingen der richtige Standort und attraktiv für Vielseitigkeitsprüfungen ist, zeigt das Teilnehmerfeld.

Im vergangenen Jahr wurde eine Geländepferdeprüfung der Klasse L für 5-7 jährige Nachwuchspferde, sowie eine Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* mit Geländehindernissen ausgetragen. Die Nachwuchspferdeprüfung wurde von keinem geringeren als dem Olympiasieger von 2016 und 2012 Michael Jung gewonnen. Er präsentierte den jetzt 6-jährigen Hengst Wild Wave von Water Dance xx x Acobat II und gewann die Prüfung überlegen mit der Wertnote 8,6.

Foto: Stefan Lafrentz



Der Baden-Württemberger hat es sich nicht nehmen lassen in seiner Heimat, seine Nachwuchshoffungen vorzustellen. Im Gespräch betonte Jung, dass er immer gerne nach Donaueschingen kommt und sich freut, jetzt nicht mehr nur Spring- und Dressurpferde mitzubringen, sondern auch seine Vielseitigkeitspferde. Nicht nur Doppel-Olympiasieger Michael Jung kam in den Schlosspark, auch Weltmeisterin Sandra Auffarth nahm den weiten Weg aus Ganderkesee bei Oldenburg in Kauf, um beim CHI Donaueschingen zu starten. Sie präsentierte den jetzt 9-jährigen Hengst Viamant du Matz von Diamant de Semilly x Voltigeur le Malin. Lediglich ein ¼ Strafpunkt für die Zeitüberschreitung verwerte ihr den Ritt in die zweite Phase der Geländeprüfung.



Die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M konnte von dem Schweizer Felix Vogg gewonnen werden, welcher gemeinsam mit seinem Bruder Ben, der ebenfalls in Donaueschingen am Start war, die Schweizer Farben bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (BRA), vertrat. Neben Jung, Auffarth und den Vogg-Brüdern waren auch erfahrene Reiter aus dem Ländle am Start, wie Bodo Battenberg und Faye Füllgraebe.

Die der Neuauflage der Geländeprüfungen beim CHI Donaueschingen wird erneut eine Geländepferdeprüfung der Klasse L, sowie eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M ausgetragen werden. Zudem soll es Springprüfungen für die Pferde der beiden anderen Prüfungen geben.



Neue und altbewährte Sponsoren



Der Geländeabend wird weiterhin unter dem Patronat der Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG stehen, welche erneut ein Hindernis für den Kurs stellen werden. Zudem ist Höveler in der Ausstellungswelt mit einem Stand vertreten. Im vergangenen Jahr hat die fischerwerke GmbH & Co. KG das Parcoursbauerteam bereits mit Dübeln für die Geländehindernisse unterstützt. Ihnen haben die Prüfungen und das Format so gut gefallen, dass sie das Engagement in diesem Jahr ausweiten. Die fischerwerke GmbH & Co. KG ist seit vielen Jahren Wegbegleiter des wohl bekanntesten und erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiters der Welt – Michael Jung. Er hat schon frühzeitig signalisiert, dass er auch in diesem Jahr in Donaueschingen dabei sein wird. Angestrebt für 2018 ist eine stärkere Internationalisierung, welche auch durch fischerwerke GmbH & Co. KG verstärkt wird, denn sie fungieren weltweit.



Das Publikum darf sich auf spannende Geländeritte im sommerlichen Schlosspark freuen.

Fotos: Stefan Lafrentz und privat

