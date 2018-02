Geritten werden oft die unterschiedlichsten Tiere - hier wird mal ein Oldtimer, ein echter Fiat 500, aufgezäumt!

Gschichdn vom Moggerla

Ein Audio Podacst von Heike Steigler,

(BR Frau, Podcasterin und Moderatorin, auch bei HUFGEFLÜSTER):

Wir können unser Moggerla - unseren Fiat 500 abholen. Gleich früh um 9.00 Uhr geht es zum "Noch"-Besitzer. Zunächst frühstücken wir gemeinsam um dann den Fiat Cinquecento zu übergeben. Das geht jedoch nicht ganz ohne Panne ab:

Der Fiat Cinquecento hat längst Geschichte geschrieben - damals haben, heute unglaublich, bis zu 5 Italiener in das kleine Wunderauto gepasst - und das war immer noch weit bequemer, als zu Fuß gehen zu müssen. Heute kaufen so einen nur noch echte Liebhaber und/oder wahre Autofans. Heike Stiegler, BR Radio Fachfrau, Podcasterin und Moderatorin, vielen bekannt auch bei HUFGEFLÜSTER, und ihr Angetrauter, selbst Pferdeleute, sind so welche. Und so kamen daraus die originellen Audio und Pocast Geschichten: "Gschichdn vom Moggerla"zustande, voll süüüß und nett erzählt auf Fränkisch von der bekannten Profi Podcasterin Heike!