Gestütsführungen und Planwagenfahrten im Haupt- und Landgestüt Marbach

Gestütsführungen und Planwagenfahrten ab 30. Mai wieder möglich

Marbach, 26.05.2021. Das lange Warten hat ein Ende: Ab dem 30. Mai können Sie das Haupt- und Landgestüt Marbach wieder bei einer festterminierten oder exklusiven Führung durch geschulte Gestütsführer entdecken und interessante Einblicke in die Arbeit und die Geschichte des ältesten staatlichen Gestüts Deutschlands gewinnen. Bei einer Planwagenfahrt durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb erkunden Sie das Gestüt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Die Teilnahme an allen touristischen Angeboten benötigt eine Voranmeldung bei den Kolleginnen des Fachbereichs Tourismus unter der Telefonnummer (0 73 85) 96 95-37 oder per E-Mail an info@hul.bwl.de.

Ab 30. Mai wieder möglich: Pferdeerlebnisse nach Voranmeldung (Foto: Archiv Boiselle)

Feste Führungen in den Pfingstferien vom 30. Mai bis 06. Juni

Beginn der Gestütsführungen ist jeweils um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.00 Uhr.

Treffpunkt ist am Stutenbrunnen im Innenhof des Gestütshofs Marbach, eine Voranmeldung ist erforderlich. Die Führungen finden mit max. 12 Personen statt. Kinder unter 6 Jahren werden nicht gezählt. Der Preis für die Führung beträgt 6,00 Euro für Erwachsene und 3,00 Euro für Kinder. Mitglieder des Kinderclubs „Julmonds Marbach“ bekommen eine Ermäßigung von 0,50 Euro. Bitte bringen Sie für jeden Teilnehmer einen Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis mit.

Planwagenfahrten

Planwagenfahrten finden mit max. 10 Personen statt. Kontaktieren Sie für eine Terminvereinbarung bitte die Kolleginnen des Fachbereichs Tourismus. Bitte bringen Sie für jeden Teilnehmer einen Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis mit.

Gestütsshop

Der Aufenthalt bei uns hat Ihnen so sehr gefallen, dass Sie ein Andenken mit nach Hause nehmen möchten? - Kein Problem! Unser Gestütsshop ist in den Ferien täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet. Sie finden dort viele tolle Geschenkideen aus dem Marbacher Sortiment. Bitte beachten Sie, dass sich nur zwei Personen gleichzeitig im Shop aufhalten dürfen. Bitte bringen Sie für jeden Teilnehmer einen Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis mit.

Corona Verhaltensregeln

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während des gesamten Aufenthalts Pflicht. Eine Terminvereinbarung zu Führungen oder Planwagenfahrten ist immer notwendig. Bitte bringen Sie einen Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis mit. Bitte bezahlen Sie, wenn möglich, bargeldlos vor Ort.

Informationen zum ältesten staatlichen Gestüt Deutschlands auf www.gestuet-marbach.de

Nathalie Kazmaier

Fachbereich Marketing und Veranstaltungen