Gesundheit für Mensch und Tier - Teil 1

Die Ringelblume war ursprünglich im Mittelmeergebiet beheimatet. Sobald schlechtes Wetter aufzieht, "ringeln" sich die Blütenblätter ein. Daher kommt ihr Name. Früher wurde die Ringelblume auch zum Färben von Speisen als Ersatz des teuren Safran genutzt. Zahlreiche Geschichten und Mythen ranken sich um sie. So soll der, der ihre Wurzel im Schuh trägt, Erfolg beim anderen Geschlecht haben und ihr Geruch den Verwesungsgeruch Verstorbener überdecken, weshalb sie oft auch zum Schmücken der daheim aufgebahrten Toten genutzt wurde.

Wirkung & Anwendung