Gesundheitsfördernde Balimo Bewegungsstühle für Reiter auf Pferdemessen

Für die Gesunderhaltung der Reiter und Reiterinnen:

Gesundheitsfördernde Balimo Bewegungsstühle

zu finden auch auf vielen Pferdemessen!

Zuletzt haben wir von der Redaktion HUFGEFLÜSTER Balimo auf der Weltmesse des Pferdesports, der EQUITANA 2017 in Essen, wieder getroffen. Und echt auffällig - bei Balimo ist am Messestand, egal auf welcher Messe, immer viel los. Ganz klar, diese Stühle vom Erfinder Eckart Meyners muss man selbst erfahren, ersitzen und ausprobieren. Seinen Rücken spürt man dabei sofort. Das Ausbalanzieren auf der Sitzscheibe eines Balimo Stuhles überträgt sich sofort wohltuend auf den eigenen Rücken. Verspannungen beginnen sich zu lösen und werden in kurzer Zeit von einem wohltuenden Gefühl abgelöst.

Unsere Kamerateams auf der riesigen Pferdemesse waren jedenfalls begeistert von dieser Art Sitzkomfort. Am Ende jeden wirklich sehr anstrengen Messetages auf der EQUITANA haben sich unsere Kamaraleute und Moderatoren schnell Richtung Balimo Stand bewegt, um auf die Schnelle etwas für die Gesundung ihrer geschundenen Messe Rücken zu tun - und siehe da - das System Balimo funktioniert und wirkt wirklich. Nach 10 Minuten Sitzen, oder besser "Tanzen" auf dem Bewegungsstuhl kommt wieder Erholung in die Rückenpartie und man kann wieder aufrechten Ganges seines Weges ziehen.

Hufflüsterer Bernhard, der HUFGEFLÜSTER Herausgeber, war in diesem Sinne auch total begeistert von diesen gesunden Stühlen. Dabei ist er in unserem Team nicht der Einzige - Moderatorin Susanne Kranich hat gleich 6 Stück davon in ihrem Wohnzimmer am Esstisch - und deren Familie macht eine äußerst gesunden Eindruck, wenn man sie trifft.

Ohne Spaß - Balimo hat viele Vorzüge und hilft effektiv bei gesundheitlichen Problemen in bestimmten Körperregionen. Zu Bewegen gibt es ja viel auf der EQUITANA, was das Balimo Bewegungsteam sehr anschaulich vorgeführt hat. Als Teil von Standpunkt.Pferd waren sie immer mit im Programm, genau so wie am Messestand Filmschauspielerin Marie Bäumer, die ebenfalls für diese Stühle schwärmt.

HUFGEFLÜSTER Foto von Andrea Kranich, aufgenommen auf der EQUITANA 2017 in Essen :

vlnr. Eckhart Meyners vom Plakat, Filmschauspielerin Marie Bäumer und Frau Meyners

HUFGEFLÜSTER TV hat einige Videos auf der Pferdemesse gedreht. Diese werden gleich unterhalb gezeigt. Auch ein Infofilm über die Balimo Vorteile ist dabei. Man kann sich die Sitzmöbel auch zum Ausprobieren gesondert bestellen - auch eine gute Sache.

Nächster offizieller Messetermin mit Balimo Messestand ist die Pferd und Jagd in Hannover. Weitere Termine und weitere Infos zu den Produkten von Eckart Meyners findet man auf der Homepage https://www.balimo.info und im Shop http://shop.balimo.org .

Hufflüsterer Bernhard,

der in München schon mal nach dem nächsten gesunden Balimo Bewegungsstuhl sucht...

Hier ein BALIMO Präsentations - Trailer:

Hier das BALIMO Video von der EQUITANA 2017 in Essen am Messestand mit Filmschauspielerin Marie Bäumer:

Video von BALIMO Bewegungsvorführungen auf dem Messestand direkt auf den Stühlen mit Messebesuchern:

Video mit Vorführungen vom BALIMO Bewegungsteam im Showbereich von Standpunkt.Pferd auf der EQUITANA 2017 in Essen: