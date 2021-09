Foto Pressemeldung zur Verfügung gestellt von Ramona Billing

MERICANA ERCHA Open Bridle Spectacular Rein Work:

Giovanni Campanaro & Bet Command Rey bleiben in Führung

Die Rein Work des ERCHA Open Bridle Spectacular eröffnete den ersten Besuchertag der AMERICANA. Top Score erzielte hier Martin Schemuth mit seinem Mr. Chesmu Peppy Boon (Jacs Royal Boonsmal x S Deltas Bright Star): 216. Das bedeutete zusammen mit der 201 aus der Herd Work den derzeit 6. Platz in der Gesamtwertung (Gesamtscore 417). Weiterhin in Führung bleibt Giovanni Campanaro mit dem 7-jährigen Bet Command Rey (Dual On Command x Dots My Bet) im Besitz von Green Mountain Quarter Horses. Nach ihrer 223 in der Herd Work scorte der Chestnut Hengst, der unter anderem ERCHA Futurity Open Champion auf der AMERICANA 2017 war, eine 211,5 in der Rein Work, was zusammen 434,5 und Platz 1 der Zwischenwertung machte. Mit Hot As Wasabi im Besitz von Sarah Destefanis bleibt Campanaro zudem weiter auf Platz 2, nachdem die beiden den zweitbesten Run der Rein Work hatten und mit einer 214,5 aus der Bahn kamen.

Markus Schöpfer und Yvonne Bondas Oh Cay MC (Metallic Cat x Oh Cay Meriah) scorten eine 209 in der Rein Work . Das bedeutet nun zusammen mit der 216 aus der Herd Work einen Gesamtscore von 425 und damit Platz 3 in der Zwischenwertung.

Eine herausragende Rein Work zeigte auch Maik Bartmann mit Yvonne Bondas Verlander (Wimpys Little Step x Melodys GI Jane). Die beiden kamen mit einer 213,5 aus der Bahn, dem drittbesten Score. Nach Maiks Pech in der Herd Work, bei der er nur 198 erzielte, summierte sich das auf 411,5 und damit auf Platz 8 in der Zwischenwertung.

Top Score für Martin Schemuth & Mr. Chesmu Peppy Boon und Führung in Limited Open

Mit seinem Klasseritt und damit Top Score 216 in der Rein Work übernahm Martin Schemuth mit Mr. Chesmu Peppy Boon die Führung in der Zwischenwertung der Limited Open (Gesamtscore 417). Auf Platz 2 bleibt weiterhin die Schweizerin Shirley Schalcher mit DG Little Rey Merada, die eine 208,5 in der Rein Work scorte und es somit auf 414,5 in der Zwischenwertung brachte.

Maik Bartmann und Yvonne Bondas Verlander (Wimpys Little Step x Melodys GI Jane), die mit einer 213,5 den drittbesten Score der Rein Work hatten, liegen jetzt auf Platz 3 der Zwischenwertung der Limited Open.

Ramona Billing

Redaktionsbüro, PR und Event-Management