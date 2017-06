Glanz und Glamour beim Balve Optimum 2017

Prominente aus Sport, TV und Unterhaltung bei den Deutschen Meisterschaften in Balve

beim Balve Optimum 2017 gibt es nicht nur hochkarätigen Reitsport zu erleben, sondern auch viele Stars aus Sport, TV und Unterhaltung. Zugesagt haben unter anderem bereits Ünsal Arik, Jens Hilbert, Nina & Julia Meise, Susan Sideropoulos, Kai Pflaume und Nelson Müller.

Foto: SASSE & SCHOCKEMÖHLE COMMUNICATIONS

Ob am Freitagabend beim Schlossempfang im eleganten Outfit oder am Samstagabend in Action beim rasanten Sulky-Rennen in Jeans oder Reithose: Die prominenten Gäste werden beim Balve Optimum für Glanz und Glamour sorgen und sind dabei ein fester Teil des Events. So sind die Plätze in einem der sechs Sulkys bei den VIPs heiß begehrt. Wer wird mit einem der kleinen Shetland-Ponys durchs Stadion galoppieren? Rasante Action - das ist was fasziniert. Dabei verbindet Balve Optimum 2017 die Deutschen Meisterschaften im Zeichen des Charity-Projektes „Reiten gegen den Hunger“ mit dem guten Zweck, den die prominenten Gäste gerne unterstützen.



Bei Annica Hansen sind Glamour und Reitsport vereint. Als engagierte Reiterin, TV-Moderatorin und Youtuberin ist sie genau die Richtige, um als Co-Moderatorin von Arnaud Petit und Social Media-Moderatorin durch den Samstagabend zu führen. Sie hat die Teilnehmer des Promi-Rennens vor der Kamera und gewährt spannende Einblicke hinter die Kulissen!



Bunt, bunter, Jens Hilbert: Wussten Sie, dass der extravagante Unternehmer tatsächlich auch ein richtig guter Reiter ist und schon Weltranglistenspringen absolviert hat? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jens Hilbert in Balve im Parcours zu sehen sein wird! Und wenn nicht, so wird er garantiert auf dem Turniergelände für Furore sorgen.



Iris Aschenbrenner ist nicht nur Model und Schauspielerin, sondern vor allem auch begeisterte Springreiterin. Diese Kombi passt perfekt zum Optimum – und so wird sie nicht nur schönsten Sport genießen, sondern auch auf ihre sympathische Art und Weise als Reporterin auf ihren einigen Social-Media-Kanälen live vom Geschehen berichten. Dazu hat sie uns in einem Interview ein paar Fragen beantwortet.



Ünsal Arik ist ein starker Mann mit sanfter Seele, ist Vegetarier und Tierliebhaber. Der deutsch-türkische Profiboxer und zweimalige Weltmeister im Superweltergewicht engagiert sich auch leidenschaftlich für Kinder. Deshalb ist es ihm eine Herzensangelegenheit „Reiten gegen den Hunger“ zu unterstützen. Dazu hat Ünsal uns ein Interview gegeben. Ob aber der Pferdesport wirklich so einfach ist wie Ünsal denkt, wird sich nach dem Sulky-Rennen herausstellen.



Sie sind die schönsten Zwillinge der Medienbrache: Nina & Julia Meise. In Balve werden die Beautys nun ganz besondere Abendroben präsentieren. Sie tragen Couture des Labels „7Slim“, das von den vier Al-Salim-Brüdern gegründet wurde – allesamt syrische Flüchtlinge. Nina & Julia ist es explizit ein großer Wunsch, die noch unbekannten Designer zu unterstützen und ihre besonderen Kleider in Balve zu zeigen. Darüber hinaus engagieren sie sich beim Optimum auch für „Reiten gegen den Hunger“. Der doppelte gute Zweck.



Darüber hinaus freuen wir uns auf weitere hochkarätige Gäste und Highlights der Extraklasse!

SASSE & SCHOCKEMÖHLE COMMUNICATIONS