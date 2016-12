Das Buch:

Glück geteilt durch Zwei

- Freundschaft von einem Mann und seinem Pferd -



Ein Schaukelpferd und Zirkus-Ponys weckten seine Liebe zu Pferden. Fünf

begleiteten Elmar Schnitzer durchs Leben, jedes anders in Art und Wesen.

Eines war auf besondere Weise anders: Felix. Spannend und bewegend

zugleich erzählt Elmar Schnitzer in „Glück geteilt durch zwei“, wie ihm

Felix seine Grenzen zeigte. Wie er sein Ego für ihn aufgab, lernte, wie ein

Pferd zu fühlen, zu handeln und seine Sprache zu verstehen. Wie so eine

tiefe Beziehung entstand und beide zu innerer Zufriedenheit fanden, der

höchsten Form des Glücks

„Glück geteilt durch zwei“ ist ein berührendes aber auch charmantes

Buch über die große Freundschaft zwischen Mensch und Tier, einem Mann

und seinem Pferd.

Der Autor

Elmar Schnitzer, Jahrgang 1949, ist Journalist. Er war Stellvertretender

Chefredakteur überregionaler Zeitungen und Zeitschriften in Hamburg und

Berlin und Mitglied der Chefredaktion von Welt am Sonntag. Tiere

begleiten ihn seit Kindertagen durch sein Leben. Sechs Hunde, fünf Pferde.

Seine Bücher Ein Glücksfall namens Paul und Kalle für alle, ebenfalls bei

LangenMüller erschienen, wurden ein großer Erfolg. Der Autor lebt in

Hamburg.