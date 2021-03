goodietube wird Teil der Mühldorfer Nutrition AG

Foto: Mühldorfer Nutrition AG



Mühldorf (DE), März 2021 +++ Die Mühldorfer Nutrition AG mit Sitz in Mühldorf am Inn hat zum 1. Januar 2021 die Marke goodietube übernommen

Bereits seit dem 1. Januar 2021 gehört die Marke goodietube zur Mühldorfer Nutrition AG.

Martin Hanke, der Gründer von goodietube, wird als Produktmanager bei Mühldorfer das Sortiment rund um die einzigartige Verpackung zukünftig begleiten und zudem weiterhin für die kreative Ausrichtung der bunten Tubes sorgen.



Besonders der Bereich Geschenke (Gifts) soll mit der Integration in der Mühldorfer Nutrition AG etabliert werden. Hier steht das Beschenken von Tierbesitzern – und letztlich deren Vierbeinern – im Vordergrund.

Vor allem die Verwendung wechselnder Designs von lizenzierten Marken, wie z.B. Pummeleinhorn oder Bibi & Tina – aber auch liebevolle Storys rund um die Marken Sissi und Franz, SPEED oder JEGGO – werden den praktischen goodietubes ihren unverwechselbaren Charakter verleihen und sie zum Nummer-1-Geschenk im Heimtier- und Pferdebereich machen.



Im ersten Schritt wird das Pferdeleckerli-Sortiment der Marke goodietube in die innovative Traditionsmarke SPEED eingegliedert, um im Pferdebereich bereits ‚das‘ Geschenk für Pferdefreunde anbieten zu können.

Perspektivisch wird das goodietube-Portfolio breiter ausgerichtet, um die Marke bzw. die praktische und einzigartige Verpackung auch im Pet-Segment zu etablieren und den Kunden tolle Angebote im Geschenk-Bereich machen zu können.

Die Mühldorfer Nutrition AG



Die Mühldorfer Nutrition AG ist ein Hersteller von Spezial-Futtermittel und hochwertigem Heimtierzubehör mit Sitz im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Mit Visionen, Engagement und Kompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung optimal ausbalancierter Ernährungs- und Pflegeprodukte für Tiere. Futtermittel für Pferde, Petfood und Zubehör für Hund und Katze, aber auch Pharma- und Pflegeprodukte sowie Premium- und Bio-Erzeugnisse für die Bereiche Nutztier und Hobbyfarming werden in modernen Produktionsstätten hergestellt und weltweit vertrieben. Dabei ist die Mühldorfer AG vor allem einer der europäischen Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Pferdefutter. Die Mühldorfer AG ist eingebettet in die Mühldorfer Group, wurde 2003 von Klaus Mittermeier gegründet, und wird seitdem von ihm geführt.

www.muehldorfer-ag.de

www.muehldorfer-group.com

Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstr. 11, D-84453 Mühldorf