Großbritannien dominiert Winter Cup in Mijas

Zwei lachende Sieger - Olivier Robert (li.) und William Funnell in Mijas. (Foto: Hippodromo Costa del Sol)

(Mijas) Lauren Edwards, William Funnell, Bejamin Raustrick und aktuell auch Anna Power reiten den Kollegen aus 30 Nationen durchaus vor der Nase herum in Mijas…. Zum Wochenbeginn kam auch noch John Whitaker als Verstärkung und sah am Freitag Anna Power und William Funnell in zwei Masters-Prüfungen vorn.

Funnell teilte sich mit dem Franzosen Olivier Robert den Sieg in der 1,40m-Prüfung der Masters Tour und belegte zusätzlich noch Rang drei. Auch Louise Whitaker konnte sich gleich zweimal in der Masters-Serie platzieren, Lauren Edwards, die mit ihren jungen Pferden in Mijas eines ausgezeichneten Eindruck hinterließ, trumpfte ebenfalls im Masters mit Top-Platzierungen auf.

Ein deutscher Springreiter holte sich am Freitag in Mijas ebenfalls eine Schleife ab: Mike Patrick Leichle, der mit 17 Pferden und der ganzen Familie sowie Schülern von Schnarup-Thumby aus nach Andalusien gereist ist, steuerte Salitaire auf den vierten Platz im 1,30m-Masters. Jetzt schaut man bei der Costa del Sol Equestrian Tour langsam schon wieder Richtung Großer Preis. Der findet als Weltranglistenspringen am Sonntag statt.

Ergebnisübersicht Costa del Sol Equestrian Tour

Int. Springprf. Master 1,30m

Anna Power (England) Chesterfield, 0/62,51 Lauren Edwards (England) Carnaval Cocktail, 0/63,99 Benjamin Raustrick (England) Benevita, 0/64,47 Mike Patrick Leichle (Deutschland) Salitaire, 0/69,85 Alexandre Leriche (Frankreich) Ulla Up de la Ronelle, 0/71,37 Claudine van Duffel (Belgien) Question St Loise, 0/73,66

Int. Springprf. Master 1,35m

Doron Kuipers (Niederlande) Charley, 0/39,17 Louise Whitaker (England) Cleopatra, 0/39,47 Andreas Schou (Dänemark) Clever and Smart, 0/40,12 Pascal Levy (Spanien) Dutch Boy, 0/40,56 Laura Roquet Puignero (Spanien) Galaxi Puigroq, 0/40,77 Louise Whitaker (England) Abeer II O.L, 0/41,16

Int. Springprf. Master 1,40m

William Funnell (England) Billy Cool, 0/29,72 Olivier Robert (Frankreich) Eros, 0/29,72 William Funnell (England) Billy Mccain, 0/29,78 Bruce Goodin (Neuseeland) Chagrannus, 0/30,06 Diego Perez Bilbao (Spanien) HH Best Buy, 0/30,35 Louise Whitaker (England) Ruby VIII, 0/31,10

Informationen über die Costa del Sol Tour in Mijas, das Programm, die Möglichkeiten und mehr gibt es unter www.ese-marketing.de. Die Vermarktung liegt in den Händen der deutschen Agentur Herbert Ulonska - Equestrian Sport Events.

Comtainment