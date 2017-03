Große Hengstpräsentation in Bad Feilnbach!

Am 26. März 2017 präsentiert die Familie Karosser auf dem Brainpoldhof in Bad Feilnbach bereits zum zweiten Mal eine exklusive Auswahl an handverlesenen Haflinger- und Edelbluthaflingerhengsten, süddeutschen Kaltbluthengsten und Ponyhengsten aus ganz Oberbayern.



Rund 20 Hengste werden sich im Freispringen und im Freilauf, an der Hand, unter dem Sattel und vor der Kutsche präsentieren. Die Moderation übernimmt erneut der hochkarätige Hans Schiller, der in seiner bewährten Mischung aus fundierter Fachkenntnis und humoristischem Augenzwinkern durch das bunte Programm führen wird.



Interessierten Züchtern und Besuchern bietet sich die Möglichkeit, viele wertvolle Informationen über die Zucht und Vererbung der einzelnen Hengste mit nach Hause zu nehmen. Als besonderes Schmankerl erwartet die Besucher zudem eine feine Kollektion an ausgewählten Verkaufspferden für Zucht, Sport und Freizeit, die im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls vorgestellt werden. Bei einer Tombola können attraktive Preise

gewonnen werden. Natürlich wird Familie Karosser auch wieder für das leibliche Wohl bestens sorgen.

Die Hengstpräsentation beginnt um 11 Uhr.

Kathrin Karosser