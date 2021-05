Erfolgswelle läuft in Herzlake weiter für André Thieme

(Herzlake) Schon am Samstag war kein Vorbeikommen am Mecklenburger Erfolgsreiter André Thieme, am Sonntag gelang es der Konkurrenz ebensowenig. André Thieme aus Plau am See gewann auch den Großen Preis des CSI Herzlake, diesmal mit dem zehn Jahre alten OS-Wallach Conacco von Conoglio-Chacco-Blue. Der 46 Jahre alte Pferdewirtschaftsmeister und Olympiakader-Reiter “pfiff” dafür auf jegliche “Rücksichtnahme” und ließ zwei stark auftretende Amazonen hinter sich. Beide sind bereits mit WM-Edelmetall dekoriert: Laura Klaphake (Vechta), die bereits Mannschafts-Bronze gewann, und an dritter Position Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Mannschafts-Weltmeisterin des Jahres 2010.

Conacco weiter Spitze

Auch den Kandidaten Conacco aus dem Stall des dreimaligen Derbysiegers Thieme dürfte sich Bundestrainer Otto Becker durchaus mit Vergnügen angesehen haben, repräsentiert der OS-Wallach doch hinter den beiden Top-Stuten Thiemes ein weiteres Pferd für größere Aufgaben. Conacco hatte seinen Ausbilder bereits in den USA verblüfft. Dort sollte er eigentlich hauptsächlich “dazulernen” und beeindruckte dann mit Konstanz, Siegen und Spitzenplatzierungen.

Laura Klaphake und Davenport VDL, der aus der Zucht des erst vor zwei Tagen verstorbenen Prof. Dr. Hartwig Schmidt stammt, mußten im Stechen als “Pathfinder” fungieren, also als Paar, dass den kürzesten und besten Weg auskundschaftet. Das gelang Klaphake und dem Holsteiner Hengst so vorzüglich, dass sich die folgenden Paare mit Ausnahme von Thieme vergeblich um mehr Fortune bemühten. Hinter Laura Klaphake folgte die dritte fehlerfreie Reiterin des gesamten Stechens - die in Pinneberg beheimatete Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit der Holsteiner Stute Bali. Insgesamt 15 von 69 im Großen Preis angetretenen Paaren erreichten das Stechen, allerdings blieben nur drei in der Schlussrunde ohne Fehler in dem von Martin Otto (Münster/Warendorf) gebauten Parcours.

Diederichsmeier und Nieberg vorn

In der Mittleren Tour dominierte am Sonntag eine Reiterin aus Schleswig-Holstein. Mylene Diederichsmeier saß dabei allerdings im Sattel einer mecklenburgischen Stute. Van Helsing`s Girl stammt aus der Zucht ihres Besitzers Udo Springer und wurde von Christoph Maack (Kirch-Mummendorf), dem einstigen Mannschafts-Europameister der Junioren in den Sport gebracht. Gleich zweimal konnten Diederichsmeier und die Stute in der Mittleren Tour in Herzlake siegen. Die Finalprüfung der Youngster-Tour (6 + 7-jhr. Pferde) wurde zur Beute von Lars Nieberg und Cwept. Der zweimalige Mannschafts-Olympiasieger gewann souverän das Stechen mit dem sieben Jahre alten Hannoveraner Hengst aus eigener Zucht und eigenem Besitz.

Herzlake wird Standort für vier weitere Turniere

Sehr zufrieden zogen die Veranstalter Bilanz. “Abläufe und Rahmenbedingungen ließen keine Wünsche offen”, unterstrich Niklas Droste (ESCON-Marketing GmbH, Vechta), “gegenüber dem Vorjahr haben sich die Bedingungen nochmals verbessert und darauf bauen auch unsere Planungen der kommenden Monate für den Standort auf.” Im Juni (18. - 20. 6) wird auf dem Gut Einhaus das Dressurfestival folgen. Vom 15. - 18. Juli soll in Herzlake ein CSI und Amateur-Derby stattfinden, denn die Anlage bietet zusätzlich zum großen Sandplatz auch einen Grasplatz mit Wall und weiteren Möglichkeiten für derby-typische Hindernisse an. Vom 30. Juli bis zum 1. August ist zudem ein weiteres Amateur-Derby in Planung. Im September soll das Gut Einhaus dann nochmals Gastgeber für ein Dressurturnier sein.

Ergebnisübersicht CSI Herzlake

07 Springprüfung Kl. S** m. Stechen - Großer Preis von Herzlake

1. André Thieme (Plau am See) auf Conacco 0/ 41,88

2. Laura Klaphake (Vechta) auf Davenport VDL 0/ 42,49

3. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf Bali 0/ 48,31

4. Marco Kutscher (Bad Essen) auf Lacasino 4/ 39,66

5. Gilles Thomas (Belgien) auf Jetric van Beek Z 4/ 39,97

6. Sören Pedersen (Wohlde/ DEN) auf Chico Z 4/ 40,58

1 Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30m Youngster Tour

1. Lars Nieberg (Sendenhorst) auf Cwept 4 *0.00 / 21.41

2. Tobias Meyer (Esterwegen) auf Celebrity - H *0.00 / 21.56

3. Nicolas Pedersen (Winkelsett/ /DEN) auf Tailormade Chalou Sem *0.00 / 21.81

4. Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Chaloubet 3 *0.00 / 22.06

5. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) auf Zinano G *0.00 / 22.59

13 Zweiphasenspringprfg. -international- 1.20m Escon Jumping Club

1. Nicole Laub (Chemnitz) auf Sierra Madre 3 *0.00 / 22.06

2. Celine Stammkötter (Steinhagen ) auf Unitron *0.00 / 23.03

3. Emilia Widmayer (Hamburg) auf Baron D'La Rousserie *0.00 / 23.47

4. Victoria Wilde (Bensheim) auf Quax de Revel *0.00 / 23.86

5. Paola Poletto (Hamburg) auf Gerdien Utopia *0.00 / 26.

19 Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m Escon Jumpi

1. Pia Wernke Dr. (Holdorf) auf Little Crazy Jumper *0.00 / 24.45

2. Malte Laub (Chemnitz ) auf Chino 21 *0.00 / 24.70

3. Christina Henriksen (DEN) auf Cero *0.00 / 25.62

4. Philine Widmayer (Hamburg ) auf Bellisima ter Wilgen Z *0.00 / 25.70

5. Valentina Teich (Braunschweig ) auf Volcelest de la Byche *0.00 / 28.51

6. Stephan Weyler (Bonn ) auf Codex K *4.00 / 26.75

6 Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30m Escon Jumping Cl

1. Philine Widmayer (Hamburg) auf Unico de L'Ecusson *0.00 / 19.97

2. Marlene Becker (Sendenhorst) auf Freixenet 77 *0.00 / 22.06

3. Lothar Grewe (Friedland) auf I Like *0.00 / 23.23

4. Lykke-Hele Hoffmann (Buchholz) auf Sanouk R *0.00 / 23.94

5. Tanja Sprehe-Brockhage (Lastrup) auf Lynnwood *0.00 / 25.19