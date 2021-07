Bis Sonntag Gastgeber für internationalen Springsport - das Gut Einhaus. Springreiterinnen und -reiter aus 14 Nationen sind dabei. (Foto: LarsPictures)

Gut Einhaus Equestrian Festival gestartet - Rieskamp-Gödeking glänzt

(Herzlake) Es sah unaufwändig aus, die Art und Weise wie Chico Bonito den Parcours in der ersten Prüfung der Großen Tour absolvierte. Der Chacco Blue-Nachkomme ist zehn Jahre alt, wirkte genauso motiviert wie sein Reiter Tim Rieskamp-Gödeking und das schlug sich im Ergebnis nieder. In 56,40 Sekunden und ohne Fehler war die Aufgabe zwischen und über den Hindernissen erledigt und der Ausbilder aus Steinhagen durfte sich über den ersten Sieg in der Großen Tour freuen.

Gute Gastgeber - Dänemark, Belgien und Schweiz siegreich

Immerhin 67 Paare gingen in dieser klassischen Prüfung an den Start und die ersten acht Plätze teilten die deutschen Reiter unter sich auf. Hinter Rieskamp-Gödeking folgten Markus Renzel aus Oer-Erckenschwick mit Canmore, Mario Stevens mit der selbstgezogenen Botakara OLD und Marco Kutscher (Bad Essen) mit Lacasino es zum Auftakt der mittleren Tour und der Youngster-Tour aus, denn den ersten Tagessieg holte sich die Dänin Jennifer Fogh-Pedersen mit Diavoltan und die Nachwuchspferde den Belgiers Koen Verecke und des Schweizers Pius Schwizer brillierten in den Kursen in Herzlake.

Ab Samstag Grand Prix in Herzlake

Zum Auftakt hatten die internationalen Springreiter und -reiterinnen das Gut Einhaus noch “für sich”, ab Samstag beginnt auf dem Gelände das CDI, also das internationale Dressurturnier. Der Grand Prix de Dressage ist die erste große Prüfung und dafür weist die Starterliste 32 Paare aus. Der Belgier Marc-Peter Spahn eröffnet den Regen um 11 Uhr, um 16.24 Uhr beschließt die Dänin Anna Kasprzak die Konkurrenz. Dazwischen liegt Dressur pur mit Piaffen, Passagen und Pirouetten und Paaren aus ganz Europa und Übersee. Das kann man vor Ort direkt erleben, denn die Veranstaltung darf besucht werden (Tickets unter www.escon-marketing.de, bzw. www.ticketmaster.de)

Das Pferdesportportal www.clipmyhorse.tv überträgt außerdem live alle Prüfungen vom Gut Einhaus Equestrian Festival.

Ergebnisübersicht CSI Herzlake

1 Springprüfung -international- 1.35m CSI3* Small/Medium Tour

Jennifer Pedersen (DEN) auf Diavoltan Old 0.00 / 56.67 Jörg Naeve (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V) auf My Boy 26 0.00 / 58.13 Jörne Sprehe (Fürth/RC Herzogenaurach e.V.) auf Equifit Salvatore 29 0.00 / 58.52 Karen Oris (BEL) auf Mali D'Or 0.00 / 58.72 Jennifer Pedersen (DEN) auf Finlandina 0.00 / 58.80 Leon Thijssen (NED) auf Zeppe Blue 0.00 / 59.07

6 Springprüfung Kl.S** -international- 1.45 m CSI3* Large Tour

Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen/RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse) auf Chico Bonito 0.00 / 56.40 Markus Renzel (Oer-Erkenschwick/Ländl.ZRFV Marl e.V.) auf Canmore 4 0.00 / 57.92 Mario Stevens (Molbergen/RUFV Lastrup e.V.) auf Botakara OLD 0.00 / 58.01 Marco Kutscher (Bad Essen/ZRFV Riesenbeck e.V.) auf Lacasino 0.00 / 58.2 1 Felix Haßmann (Lienen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen) auf SIG Captain America 0.00 / 58.32 Jörne Sprehe (Fürth/RC Herzogenaurach e.V. ) auf Hot Easy 0.00 / 58.75

15 Springprüfung -international- 1.20/1.25m CSIYH1* 6-7 jähri

Koen Vereecke (BEL) auf Bonfois Van'T Hof V Eversen Z 0.00 / 58.48 Pius Schwizer (SUI) auf Ellie De Chasnay 0.00 / 61.66 Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen/RF V Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse) auf IB Ecstasy 0.00 / 62.47 Felix Haßmann (Lienen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen) auf Elli 162 0.00 / 63.10

5 . Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Golda 67 0.00 / 63.11

Barbara Schnieper (SUI) auf Enfin Des Bles 0.00 / 63.85

21 Springprüfung -international- 1.15m CSIAmA Small Tour Escon

Silke Lehmann (Brokstedt/RV Breitenburg e.V) auf Quintessa 28 0.00 / 61.00 Alexandra Penkovskaya (RUS) auf Sonnenbluemchen B 0.00 / 64.23 Emily Lensmann (Oer-Erkenschwick/Ländl.RFV Recklinghausen e.V.) auf Quintana 27 0.00 / 66.83 Caroline Gröning (Datteln/ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V.) auf Montero 13 0.00 / 72.23 Natalie Hedman Carlsson (SWE) auf Carlsson Hc 2.00 / 83.37 Alexandra Penkovskaya (RUS) auf Calif 54 4.00 / 74.54

24 Springprüfung -international- 1.25m CSIAmA Medium Tour Escon

Sabine Dunkes (Köngen/LRFV Köngen) auf GK Arielle 0.00 / 64.11 Alexandra Blasek (Worpswede/Dammer Reit-Club e.V.) auf Conveni's Montendro 0.00 / 66.61 Melinda Ma (HKG) auf Daktari 37 0.00 / 68.06 Silke Lehmann (Brokstedt/RV Breitenburg e.V.) auf Calahary 2 0.00 / 72.33 Ramona Hilliges (Oldenburg/RC Helle e.V.) auf Quorado 3 4.00 / 60.40 Valentina Teich (Braunschweig/RV Hardenberg e. V.) auf Ewiona DL 5.00 / 78.72

27 Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m CSIAmA Large Tour

Andre Schäfer (Telgte/RFV Ostbevern e.V.) auf Conelly 5 0.00 / 65.58 Annaz Al Annaz (KUW) auf Carlsson 69 0.00 / 66.81 Valentina Teich (Braunschweig/RV Hardenberg e. V.) auf Casals 5 s16 4.00 / 60.19 Sabine Dunkes (Köngen/LRFV Köngen) auf Florenz I 4.00 / 60.19 Lina Renzel (Marl/Ländl.ZRFV Marl e.V.) auf Cartaggi 4.00 / 68.86

6. Melinda Ma (HKG) auf Ksandree 13.00 / 74.37

