Gute Frage: "Wie werden sensible Menschen und Pferde ein Dream-Team?

Wie werden (hoch)sensible Menschen und Pferde ein Dream-Team?

Diese Frage beschäftigt mich schon so lange wie mich Pferde faszinieren. So klar formuliert habe ich sie gestern allerdings zum ersten Mal. Und das, während ich an meinem neuen Online-Kurs über die Zirkuslektionen gearbeitet habe.



Was haben Zirkuslektionen mit (Hoch)Sensibilität zu tun? Wie passt das zusammen?



Für mich sehr gut und mir wird immer klarer, mit welchen Menschen und Pferden ich so richtig gerne und besonders erfolgreich zusammen arbeite. Meine Lieblingskundinnen, deren Pferde und ich haben fast alle eines gemeinsam: Feine Antennen, ein gutes Gespür für einander und das Bedürfnis zu verstehen was um uns herum und mit uns geschieht.



Manche haben allerdings auch ein problematisches Verhältnis miteinander, weil sie (die Menschen) einiges fehlinterpretieren, in alten Mustern feststecken und sich und ihren Pferden das Leben damit völlig unnötig schwer machen.



Wenn Dich dieser Ansatz interessiert, sind diese beiden Artikel für Dich.



Ganz frisch vor wenigen Momenten online gegangen:



http://www.pferde-menschen-dialoge.eu/wie-werden-hochsensible-menschen-und-pferde-ein-dream-team/



und ein darin verlinkt ein Artikel aus dem Jahr 2015, der sich zum Dauerbrenner gemausert hat, obwohl ich ihn nie groß verbreitet habe.



Ich bin gespannt, was sie Dir "sagen", wünsche Dir einige freudige Aha-Momente beim Lesen und natürlich ein schönes Wochenende!



Sonnige Grüße! Mona

