Hallenspringturnier beim Reitverein Thierhaupten/Ötz

Vom 01.-03. März findet das Hallenspringturnier des Reitverein Thierhaupten, auf der Reitanlage Meir statt. Pünktlich zum Auftakt der Turniersaison 2019, bietet der Reitsportverein Springprüfungen von Klasse E- M** an. Der Winter ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber die Turnierteilnahmen müssen bereits geplant werden. Auch junge Pferde und Jugendliche erhalten wieder ihre Plattform zur Leistungsmessung.

Foto Werner Ehinger

Gut vorbereitet haben sich die Turnierleitung und 1. Vorsitzende Hildegard Steiner mit ihrem Team auf diese Veranstaltung. Zahlreiche freiwillige Helfer werden bei den Turniertagen unterstützen. Für alle Prüfungen sind wiederum Preisgelder ausgeschrieben.

Schlechtes Wetter wird keinen Einfluss haben. Es kann immer im Trockenen, auch beim Abreiten geritten werden. Die Reitanlage Meir stellt Gastboxen zur Verfügung, so dass auch Pferde ausgeruht an den Start gehen können. Der Service rund um das Turnier, wie z.B. Einstreu und Heu ist geregelt. Parkplätze für Autos, Wohnwagen, Hänger und LKWs sind vorhanden. Der Reitsportverein in Thierhaupten freut sich auf zahlreiche Besucher. Sicher werden es spannende Stunden für die ganze Familie. Für die Versorgung ist ganztags gesorgt. Die Turniertage beginnen voraussichtlich um 08:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei!

Weitere Informationen:

Turnierleiterin Hildegard Steiner - Tel. 0177-213 03 70

www.reitverein-thierhaupten.de

Thierhaupten(hils)

Hildegard Steiner