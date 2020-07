CSN Ehlersdorf

17. - 19. Juli 2020

Hannes Ahlmann hat die Siegerhosen an

Hannes Ahlmann heimste zwei Tagessiege beim CSN Ehlersdorf ein, u.a. mit dem acht Jahre alten Caracas. (Foto: Pegamo/ Gardemann)

Ehlersdorf – Morgens in der Youngsterspringprüfung glückte Hannes Ahlmann bereits der “erste Streich” mit dem sieben Jahre alten Hengst Carlton, nachmittags folgte Sieg Nummer zwei im ersten schweren Springen des CSN Ehlersdorf. Selbst Gastgeber und Turnierchef Jörg Naeve empfahl der Familie Ahlmann breit lächelnd “nun doch mal kürzer zu treten”. Tatsächlich läuft das sportliche Wochenende bislang sehr gut für den 19 Jahre jungen Springreiter aus Reher. Am Freitag zweite Plätze, samstags zwei Siege.

Ausbildung fertig, jetzt reiten

Ahlmann versprüht ungebremsten Optimismus. Die Corona-bedingte Pause im Turniergeschehen machte dem Sohn von Springreiter Dirk Ahlmann “gar nicht so viel aus”, denn ohnehin stand im Frühjahr anderes auf dem Plan. “Ich habe meine Berufsausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen und bin seitdem angestellter Bereiter im Stall meiner Eltern”, so Hannes Ahlmann. Endlich den ganzen Tag reiten…. Sehr zufrieden ist er mit den Pferden. Carlton gehört dem Gestüt Fohlenhof, bzw. dessen Besitzer Prof. Dr. Bernd Heicke, Caracas wurde dem 19-jährigen von dessen Züchter Peter Böge anvertraut. Altersmäßig hätte der junge Reiter auch in die U25-Springprüfung Kl. M* gepasst, aber dort waren zwei junge Damen das Maß aller Dinge: Romy Rosalie Tietje aus Gnutz mit Wild Cherry und Hanna Schreder aus Zwiesel mit Nasowas - die Juniorinnen gewannen die erste und zweite Abteilung der gut besetzten Prüfung.

Sportpromis mit “Gemach”

Derweil starteten die Sportpromis mit Gemach ins Turnierprogramm. Sowohl Philipp Weishaupt (Riesenbeck), als auch Marco Kutscher (Bad Essen), Rolf-Göran Bengtsson (Schweden/ Oelixdorf) und Daniel Meech (Neuseeland) ließen es ruhig angehen. Spannend wird es am Sonntag, wenn zum ersten mal seit langer Zeit ein Großer Preis auf dem Programm steht und der in Ehlersdorf ist ein Drei-Sterne-S mit Stechen. All das gibt es übrigens live zu sehen bei www.clipmyhorse.tv.

Drei Prüfungen stehen im Zentrum: Sowohl die Generation U25, als auch die jungen Springpferde erleben eine Finalprüfung in Ehlersdorf, danach folgt dann der mit 10.000 Euro dotierte Große Preis.

Ergebnisübersicht CSN Ehlersdorf

6/1 U25-Springprüfung Kl.M*, Preis von Erin Cheracklis Sportpferde

Hanna Schreder (Regen/Grenzland RFV Zwiesel e.V. ) auf Nasowas 4 0.00 / 52.74 Antonia Virtanen (Boebs/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. ) auf Etaquine 0.00 / 56.11 Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. ) auf Sunshine Brown 0.00 / 56.60 Lena Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V. ) auf Crisby 17 0.00 / 57.86 Lena Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V. ) auf Conius 0.00 / 58.80 Marieke Reimers (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV ) auf Caradosso 0.00 / 59.15

6/2 U25-Springprüfung Kl.M*, Preis von Erin Cheracklis Sportpferde

Romy Rosalie Tietje (Gnutz/RG Gestüt Heidberg e.V. ) auf Wild Cherry 6 0.00 / 55.57 Johanna Beckmann (Brunsbüttel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne ) auf Celine 248 0.00 / 56.55 Mathies Rüder (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. ) auf Coco Chambato 0.00 / 57.42 Hanna Schreder (Regen/Grenzland RFV Zwiesel e.V. ) auf Lakisha 3 0.00 / 58.15 Flemming Ripke (Steinfeld/RV Südangeln e.V.Süderbrarup ) auf Dustinov 0.00 / 59.11 Philine Widmayer (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV ) auf Unico de L'Ecusson 0.00 / 59.95

8/1-1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 6+7 j. Pferde, 1: Abt.:Preis der Tierarztpraxis Geiger, 2. Abt.: Preis der Firma E. Seupke GmbH

Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV ) auf Freaky Paula 0.00 / 59.01 Mathias Noerheden Johansen (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Caliquo 0.00 / 59.98 Hartwig Rohde (Spahnharrenstätte/RUFV Lastrup e.V. ) auf Lyntinus OLD 0.00 / 62.39 Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV.) auf Farah-Diba CHB 0.00 / 63.40 Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.) auf Coldplay CR 0.00 / 64.39 Henry Delfs (Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. ) auf Centower D 0.00 / 65.35

8/1-2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 6+7 j. Pferde, 1: Abt.:Preis der Tierarztpraxis Geiger, 2. Abt.: Preis der Firma E. Seupke GmbH

Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV ) auf Carlton SR 0.00 / 59.17 Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV ) auf Baloucan 0.00 / 61.08 Mads Laffrenzen (Husum/RFV Mildstedt u.U. ) auf Cormick 5 0.00 / 62.91 Marco Kutscher (Bad Essen/ZRFV Riesenbeck e.V. ) auf Sacramento Gold 0.00 / 63.75 Pheline Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV ) auf Calistero 0.00 / 64.87 Dirk Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV ) auf Charleston 70 0.00 / 65.50

8/2-1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 8j. Pferde, 1. Abt.:Preis der R+V / VTV Generalvertretung Kuschel, 2. Abt.:Preis vom GS Hotel Südwind Sylt

Jörg Naeve (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V) auf My Boy 26 0.00 / 61.94 Michael Grimm (Linndau/RV Concordia a.d.Miele e.V. ) auf Castec 0.00 / 62.76 Takashi Shibayama Haase (Bühnsdorf/Equestrian Sport-Club e.V. ) auf Casallantum 0.00 / 62.86 Mads Laffrenzen (Husum/RFV Mildstedt u.U. ) auf Caretto 19 0.00 / 63.96 Daniel Meech (Niederkrüchten/ NZL) auf Hi-5 0.00 / 64.33 Sophie von Werner (Reher/ POL) auf Nero de Puuvil Z 0.00 / 65.87

8/2-2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 8j. Pferde, 1. Abt.:Preis der R+V / VTV Generalvertretung Kuschel, 2. Abt.:Preis vom GS Hotel Südwind Sylt

Bart van der Maat (Breitenburg/RV Breitenburg e.V. ) auf Mylord Marley 0.00 / 62.02 Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee ) auf Hubba Bubba 2 0.00 / 62.81 Michael Duffy (Ostercappeln/IRL) auf Money Penny 11 0.00 / 63.91 Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. ) auf Chelsy 25 0.00 / 64.01 Hanna Schreder (Regen/Grenzland RFV Zwiesel e.V. ) auf Little bit bigger 0.00 / 65.40 Stefan Jensen (Bosbüll/RuFV Südtondern e.V. Leck ) auf Come fly 3 0.00 / 66.19

10/1 Springprüfung Kl.S*, LK 1, dazu LK 2 ab 12000 RLP, IB-Horses GmbH

Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV ) auf Caracas 105 0.00 / 66.83 Inga Czwalina (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. ) auf Armata 2 0.00 / 66.96 Lars Bak Andersen (Elmshorn/ DEN) auf 3Q Qalisya 0.00 / 68.57 Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV) auf Dynastie D 0.00 / 68.77 Henry Delfs (Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V.) auf D Consuela 0.00 / 69.87 Nisse Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. ) auf Look at me R 0.00 / 70.16

