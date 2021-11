Foto: Michael Zapf

HansePferd Hamburg – Spannende Formate und Programmpunkte für das harmonische Miteinander von Mensch und Pferd

Hamburg, 26. November 2021. Nach der Corona bedingten Zwangspause präsentiert Nordeuropas beliebteste Messe rund um den Pferdesport vom 29. April bis 01. Mai 2022 wieder all das, was eine gute Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd fördert. Dabei berücksichtigt die HansePferd die aktuellen Gegebenheiten: Sie findet 2022 unter 2G-Bedingungen und ohne Show statt. „Wir haben die Zeit gut genutzt, unser Programm weiterentwickelt und neue, spannende und vor allem teambildende Akzente gesetzt“, sagt Sonja Tegtmeyer, Projektleiterin der HansePferd Hamburg. „Wer seine Beziehung zum Pferd intensivieren, es besser verstehen und mehr über einen harmonischen Umgang mit ihm erfahren möchte, ist bei uns genau richtig“.

Das Programm ist noch konsequenter an der Philosophie ausgerichtet, das Pferd als einen gleichberechtigten Begleiter zu verstehen, zu dem man tiefe Verbundenheit sucht. Und so können sich Freizeitreiter, ambitionierte Pferdesportler, Halter und Züchter wieder auf ein breites, informatives und abwechslungsreiches Angebot einstellen. Dazu kommt ein ausgesuchtes Sortiment an Produktneuheiten und bewährtem Equipment sowie die Begegnungen mit Pferden und Ponys verschiedener Rassen – das alles macht die HansePferd Hamburg zu einem bedeutenden Treffpunkt der Pferdeszene.

Mehr sehen, mehr verstehen, mehr erleben

Trends entdecken, die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln und neue Produkte und Dienstleistungen kennenlernen – dafür steht die HansePferd mit ihren vielfältigen Ausstellungsbereichen, Vorführringen, Live-Demonstrationen, Sonderschauen, Trainern und Foren. Besucher können zu fachlichen Themen wie Pferdegesundheit und Fütterung oder Pferdehaltung und -transport mit Expertinnen und Experten in den direkten und persönlichen Austausch gehen. Daneben erwartet Freizeit-, Dressur-, Spring-nd Vielseitigkeitsreiter ein breites und sorgsam ausgewähltes Pferdesportsortiment: angesagte Reitoutfits, hochwertige Sättel und passendes Zaumzeug. Western- und Horsemanship-Fans kommen auch auf ihre Kosten: Neben den Shopping-Angeboten können sie im Western- und Horsemanship-Bereich ihr Wissen erweitern und Erfahrungen austauschen. Ein weiteres Special: das Island-Dorf und der Fino-Strip, auf dem täglich die töltenden Isländer zu sehen sein werden. Viel Information und noch mehr Praxis bieten Live-Demonstrationen wie im Ausbildungsring oder in der Sonderschau „Moderne Pferdehaltung“.

Trend-Thema Extreme Trail

Viel Raum bietet die HansePferd der angesagten Disziplin Extreme Trail: Auf dem beliebten „Extreme Trail Parcours“ mit anspruchsvollen Naturhindernissen erleben die Besucher, wie es gelingt, dem Pferd Freiheit und Eigenentscheidung zu geben und es ihm zu ermöglichen, die Hindernisse sicher bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zu überwinden.

Neu: Skill Academy – vor Ort und on Tour

Mit der Skill Academy bietet die HansePferd direkt auf dem Messegelände ein neues Format und die Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten besser kennenzulernen oder zu verfeinern. Renommierte Trainer zeigen moderne Methoden, die das vertrauensvolle Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd stärken. Dazu macht die HansePferd Hamburg auch schon vor Messestart ein attraktives Angebot: Bereits im März nächsten Jahres startet die „Skill Academy on Tour Extreme Trail “, zu der sich Pferdefreunde anmelden können. Bei dem Workshop erfahren Reiter und Pferde, wie Hindernisse gemeinsam gelassen und sicher zu bewältigen sind. Dabei dreht sich alles um Präzision, Feinheit, minimale Zügeleinwirkung und maximales Vertrauen.

Fokus Pferdebetrieb – Neu: Ein Tag für Fachbesucher

Aktuelle Entwicklungen in der modernen Pferdehaltung und im Transport bilden an allen drei Messetagen die inhaltliche Klammer für Pferdehalter und Betriebsleiter. Die unabhängige Sachverständige Dr. Christiane Müller, Kuratorin der Sonderschau „Moderne Pferdehaltung“, wird gemeinsam mit weiteren Experten für Gespräche und Beratung zur Verfügung stehen. Die Vorträge auf dem „Forum Pferdekompetenz“ mit spannenden Themen rundet das fachliche Angebot für Pferdebetriebe ab. Ein weiteres Novum: Die HansePferd bietet mit „Fokus Pferdebetrieb“ am Freitag einen Tag, der ganz im Zeichen der Pferdebetriebe steht. Dazu gehören ein ganztägiges Programm auf dem Forum Pferdekompetenz, das speziell auf Pferdebetriebe zugeschnitten ist, sowie das Seminar „Treffpunkt Stallgasse“, zu dem sich die Besucher im Vorfeld anmelden können.

Pferde in Vielfalt

Pferde und Ponys werden im Tagesprogramm der HansePferd Hamburg in verschiedenen Vorführringen nicht nur in ihrer Schönheit präsentiert, sondern auch in ihren rassespezifischen Fähigkeiten und Besonderheiten erklärt. Und für Familien und Kinder gibt es wieder viele Aktionen zum Mitmachen. So haben kleine Besucher auf der „Little Kids Ranch“ zum Beispiel die Möglichkeit, wie richtige Cowboys das Lasso zu schwingen und Hufeisen zu werfen.

Die HansePferd Hamburg auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress hat von Freitag, 29. April bis Samstag, 30. April 2022 jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 01. Mai 2022 von 10 bis 18 Uhr.

