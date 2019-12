Amadeus Horse Indoors 2019 Tag 02 | Springen

Hansi Dreher gewinnt das Salzburg Masters, Christoph Nothegger hervorragender Vierter

Hans-Dieter Dreher (GER) gewinnt das Salzburg Masters bei der Amadeus Horse Indoors in Salzburg. © Daniel Kaiser





Der Sieg im ersten von insgesamt sechs Weltranglistenspringen der mit mehr als 200.000 Euro dotierten 4-Sterne-Tour der Amadeus Horse Indoors 2019 ging mit Hans-Dieter Dreher an einen Reiter aus der starken deutschen Equipe.



Auf dem Weg zum Sieg im mit 25.000 Euro dotierten Salzburg Masters, das als 1. Qualifikation für den Travel Charme Grand Prix am Sonntag galt, waren 12 Hindernisse bzw. 15 Sprünge mit einer Maximalhöhe von 1,50 m zu absolvieren. 63 Paare waren am Start, dementsprechend groß der Druck eine schnelle, fehlerfreie Runde abzuliefern.

Der 47-jährige deutsche Nationenpreis- und Championatsreiter Hans-Dieter Dreher bewies Nerven und holte auf dem 11-jährigen Hannoveraner Prinz in 63,67 Sekunden nicht nur den Sieg, sondern auch den Ehrenpreis von Bemer.

Auf Platz zwei stand der Belgier Wilm Vermeir, der im Sattel von Gentiane de la Pomme in 64,24 Sekunden einen von insgesamt 21 Nullern gezeigt hatte. Dritte wurde der Olympia-Silbermedaillengewinner, Welt- und Europameister Jur Vrieling (NED) auf dem erst achtjährigen Fiumicino van de Kalevallei (0/64,76).

Bester Österreicher in dieser Weltranglistenprüfung war der Tiroler Christoph Nothegger, der mit seinem Top-Pferd Twilight eine super Runde zeigte und in 65,54 Sekunden hervorragender Vierter wurde. Ebenfalls wieder top für Österreich war der Sieger des CSI4* Alpenspan Eröffnungsspringens am Donnerstag (05.12.2019), Stefan Eder (OÖ). Mit seinem EM-Pferd Dr. Scarpo holte er Platz 7 (0/65,95) und schaffte es damit in die Top Ten, ebenso wie Katharina Rhomberg (V | 1. Platz | Careless). Bianca Babanitz und Game Dk Z komplettierten das tolle rot-weiß-rote Ergebnis mit einer Platzierung auf Rang 13 (0/69,33).

Stefan Eder erreitet nach dem Sieg im CSI4* Eröffnungsspringen am Donnerstag in der 1. Grand Prix Qualifikation am Freitag ein toller 7. Platz. © Daniel Kaiser

Christoph Nothegger (AUT/T) wird hervorragender Vierter im mit 25.000 Euro dotierten Salzburg Masters. © Fotoagentur Dill







VORSCHAU Samstag, 07.12.2019 SALZBURGARENA:

08.00 FEI Dressage World Cup™ Grand Prix presented by iWEST Tier-Ernährung Dr. Meyer & Co. KG

11.00 CSI4* MURHOF GRUPPE TROPHY 1,50 m (Weltranglistenspringen)

13.45 CSI4* EY CUP U25 FINALE presented by Happy Horse Pferdestreu Pferdestreu VertriebsgmbH 1,55 m (Weltranglistenspringen)

15.00 WARSTEINER DRIVING CHALLENGE

15.45 TRAVEL CHARME SHOWTIME

17.45 CSI4* STALL RÖMERHOF CHAMPIONAT VON SALZBURG 1,55 m

anschließend AUTO PICHLER INDOOR DERBY (Hallenvielseitigkeit)

--

Ergebnisübersicht Freitag, 06.12.2019

SPRINGEN INTERNATIONAL

15 TURMÖL SMALL AMATEUR TOUR

präsentiert von TURMÖL

Int. Punkte-Springprüfung mit Joker (1.10 m)

Coco Loco - Beate Steiner (AUT/W) 65 Punkte 43.24 sec Acordi - Nika Gacnik (SLO) 65 Punkte 46.49 sec Obora's Asturias - Alissa Fuchs (AUT/OÖ) 65 Punkte 48.15 sec Mevisto's Bonaparte - Susanne Winter (AUT/OÖ) 65 Punkte 48.29 sec Colani - Finn Krackow (AUT/S) 65 Punkte 49.17 sec E.Harley - Tess Carmichael (GBR) 65 Punkte 49.96 sec Giada di Montefiridolfi - Gregor Schefczyk (GER) 65 Punkte 52.71 sec Sam S - Lisa-Marie Gruber (AUT/OÖ) 65 Punkte 54.13 sec Condor M - Carola Würgler-Hauri (SUI) 65 Punkte 55.40 sec T'intely Lande - Milan Morssinkhof (NED) 65 Punkte 55.62 sec Golden Star Z - Julia Schaller (GER) 65 Punkte 56.24 sec Thunder Girl - Laura Schenker (SUI) 65 Punkte 59.78 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_15.html

16 TURMÖL MEDIUM AMATEUR TOUR

präsentiert von TURMÖL

Int. Punkte-Springprüfung mit Joker (1.25 m)

Gianna - Karin Brötzner (AUT/S) 65 Punkte 47.26 sec Casper Speed Jumper - Alexandra Linda Hornakova (SVK) 65 Punkte 47.73 sec Alaric du Cuirassier - Chiara-Fiorina Moser (AUT/W) 65 Punkte 47.76 sec Chamorka - Nina Aichbichler (AUT/K) 65 Punkte 48.66 sec Miss Merilyn - Beate Steiner (AUT/W) 65 Punkte 49.48 sec Lena - Antonia Weixelbraun (AUT/S) 65 Punkte 50.88 sec Chappeloup - Magdalena Margreiter (AUT/NÖ) 65 Punkte 50.95 sec Charme Fee - Klara Goess-Saurau (AUT/B) 65 Punkte 50.97 sec Chisinau W Z - Tess Carmichael (GBR) 65 Punkte 51.67 sec Acodetto's Champ - Sabrina Kuhlmann-Schütz (GER) 65 Punkte 53.35 sec Qualle - Christine Rudolph (GER) 65 Punkte 54.09 sec Ubiche de Monflix - Anna Praunseis (AUT/B) 65 Punkte 54.64 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_16.html

17 TURMÖL BIG AMATEUR TOUR

präsentiert von TURMÖL

Int. Punkte-Springprüfung mit Joker (1.40 m)

Cassijo - Josefina Goess-Saurau (AUT/B) 65 Punkte 50.27 sec Calvin - Anna Von Guttenberg (GER) 65 Punkte 58.67 sec Al Gran Land P - Valentina Pfeifer (AUT/T) 63 Punkte 63.38 sec Quantus - Sigrid Forstinger (AUT/OÖ) 62 Punkte 55.44 sec Contero - Chiara-Fiorina Moser (AUT/W) 60 Punkte 56.12 sec Furano van de Cruyenvelden - Anamarija Hodko (CRO) 60 Punkte 61.01 sec Castiel WB - Nicole Rieger (AUT/S) 59 Punkte 64.63 sec No Risk No Fun - Susanne Bernhaider (AUT/S) 59 Punkte 67.80 sec GK Arielle - Sabine Dunkes (GER) 57 Punkte 50.62 sec Filippa - Susanne Steiger (GER) 56 Punkte 50.80 sec G-Vingino-Blue - Skye Morssinkhof (NED) 56 Punkte 52.27 sec Diego - Cornelia Graber (AUT/S) 56 Punkte 57.11 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_17.html

10 CSIU25 EUROPEAN YOUNGSTER CUP U25 Kat.S*

präsentiert von der J. & A. Frischeis GmbH

Int. Springsprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m)

Lesson Peak - Richard Vogel (GER) 0 Strafpunkte 63.07 sec Cary Anne - Verena Haller (GER) 0 Strafpunkte 69.06 sec Dis Moi Tout de Clairbois - Harry Allen (IRL) 0 Strafpunkte 69.64 sec Contan - Niklas Betz (GER) 0 Strafpunkte 70.32 sec Cornado's Queen - Franziska Müller (GER) 0 Strafpunkte 70.95 sec Conthinder - Andrzej Oplatek (POL) 0 Strafpunkte 75.38 sec Dollargirl - Willi Fischer (AUT/OÖ) 4 Strafpunkte 70.94 sec Peter - Alia Knack (GER) 4 Strafpunkte 71.01 sec Waikadia - Teresa Jurk (GER) 4 Strafpunkte 71.11 sec Carracio - Lara-Marie Juraske (GER) 4 Strafpunkte 73.97 sec Vertige de Vigneul - Nicolette Hirt (USA) 4 Strafpunkte 73.97 sec La Mirage - Linda Portychova (CZE) 4 Strafpunkte 74.98 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_10.html

22 CSI4* JUWELIERE BANKI CHALLENGE

präsentiert von Juweliere Banki & Sohn

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m)

Crystal - Marcel Marschall (GER) 0 Strafpunkte 64.20 sec Vaniglia Delle Roane - Fabio Brotto (ITA) 0 Strafpunkte 64.45 sec Carla - Felix Haßmann (GER) 0 Strafpunkte 65.10 sec Chacco-Mo - Holger Hetzel (GER) 0 Strafpunkte 65.11 sec Fischerdaily Impressed - Michael Jung (GER) 0 Strafpunkte 65.29 sec Cromwell - Richard Gardner (NZL) 0 Strafpunkte 66.14 sec Charielle - Alexandra Thornton (GBR) 0 Strafpunkte 67.67 sec Luce Luce - Simone Coata (ITA) 0 Strafpunkte 68.24 sec La Costa - Vicky van de Poel (BEL) 0 Strafpunkte 69.17 sec Mister Z - Christian Juza (AUT/S) 0 Strafpunkte 70.58 sec Carabas - Andre Schröder (UKR) 0 Strafpunkte 71.13 sec Teavanta II C Z - Agustin Covarrubias (CHI) 0 Strafpunkte 71.37 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_22.html

23 CSI4* SALZBURG MASTERS

präsentiert von der Stadt Salzburg & Messezentrum Salzburg

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.50 m)

Prinz - Hans-Dieter Dreher (GER) 0 Strafpunkte 63.67 sec Gentiane de la Pomme - Wilm Vermeir (BEL) 0 Strafpunkte 64.24 sec Fiumicino van de Kalevallei - Jur Vrieling (NED) 0 Strafpunkte 64.76 sec Twilight - Christoph Nothegger (AUT/T) 0 Strafpunkte 65.54 sec Cayenne WZ - Felix Haßmann (GER) 0 Strafpunkte 65.80 sec Stakkatan - Andrzej Oplatek (POL) 0 Strafpunkte 65.87 sec Dr Scarpo - Stefan Eder (AUT/OÖ) 0 Strafpunkte 65.95 sec Hearts Destiny - Holly Smith (GBR) 0 Strafpunkte 66.13 sec Eclinsco de l'O - Francois Jr Mathy (BEL) 0 Strafpunkte 66.37 sec Careless - Katharina Rhomberg (AUT/V) 0 Strafpunkte 66.49 sec Forewer - Ales Opatrny (CZE) 0 Strafpunkte 67.48 sec Quintato - Alexa Stais (RSA) 0 Strafpunkte 68.71 sec Game DK Z - Bianca Babanitz (AUT/B) 0 Strafpunkte 69.33 sec Vanita' Delle Roane - Fabio Brotto (ITA) 0 Strafpunkte 69.56 sec Rmf Chacco Top - William Whitaker (GBR) 0 Strafpunkte 69.73 sec Albert K - Kim Kristensen (DEN) 0 Strafpunkte 71.06 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_23.html

DRESSUR INTERNATIONAL

D02 AMADEUS DRESSAGE CDI4* GRAND PRIX SPECIAL

präsentiert von der horsedeluxe event GmbH

Int. Dressurprüfung - Grand Prix Special

Rockabilly - Victoria Max-Theurer (AUT/OÖ) 72.149 % West Side Story Old - Estelle Wettstein (SUI) 71.277 % Quintus - Isabell Werth (GER) 71.043 % Foundation - Matthias Alexander Rath (GER) 71.000 % Valenta's Diego - Karoline Valenta (AUT/NÖ) 68.106 % Delatio - Mohd Qabil Ambak Dato' Mahamad Fathil (MAS) 66.979 % Vrbgroup's Caron - Agatha van der Lei (NED) 66.468 % Ripasso - Hansruedi Geissmann (SUI) 64.213 % Casino' Royal - James Connor (IRL) 64.000 %

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_D02.html

--

Infos, Tickets und mehr: www.amadeushorseindoors.at

--

Die AMADEUS HORSE INDOORS 2019 AUF EINEN BLICK

Wann? 5. bis 8. Dezember 2019

Wo? Messezentrum Salzburg & Salzburgarena

Kartenvorverkauf: Ticketmaster www.ticketmaster.at – freie Sitzplatzwahl

Web: www.amadeushorseindoors.at

Facebook: www.facebook.com/AmadeusHorseIndoors

Instagram: www.instagram.com/amadeushorseindoors



Messe: Do-So 9-18 Uhr

Sport: Do-So ab 8 Uhr bis Turnierende

Die Amadeus Horse Indoors auf einen Blick

> Int. Pferdemesse

> Int. Pferdeshow

> Int. Springturnier CSI4*

> Int. Dressurturnier CDI4* & CDI-W mit FEI World Cup™

> Int. Voltigierturnier

> Hallenvielseitigkeit – Auto Pichler Indoor Derby

> Römerhof Championat

> Travel Charme Grand Prix Salzburg

> Int. Nachwuchsspringturnier CSIPChJYU25

> Finale European Youngster Cup

> Pony-, Children- und Junioren-Touren

> Int. Springturnier für Amateure CSIAm

> Nat. Springturnier CSN-A

> Nat. Dressurturnier CDN-A

> Warsteiner Driving Challenge – Zwei- und Vierspänner

> Knock-out-Springen – „Austria against the world“ präsentiert von EQUITRON PRO

> Working Equitation mit Mini Trail für die Kleinsten

> Mounted Games

> Pat Parelli

> Pferdeverkaufsschau

> Fun4Kids-Area & PABST HolzCity

> Silberpfeil Riders Parties

> The Goodstuff Amadeus Agility World Cup

Mag. Bettina Breunlich

UPPERCUT group GmbH