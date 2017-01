Haustier verschwunden? So half TASSO im vergangenen Jahr über 62.000 Tieren

Foto: TASSO e.V.

Sulzbach/Ts. - Im Jahr 2016 vermittelte die Tierschutzorganisation TASSO e.V. erneut tausende entlaufene Tiere an ihre Halter zurück. Insgesamt waren es rund 30.000 Hunde und 32.000 Katzen, die dank TASSO, das Europas größtes Haustierregister betreibt, den Weg nach Hause fanden. Darunter waren auch Tiere, die Außergewöhnliches erlebt haben.

TASSO-Leiter Philip McCreight erinnert sich: „Die Mischlingshündin Kati wurde beispielsweise nach über einem Jahr und 350 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt dank ihres eingepflanzten Transponders und der Registrierung bei TASSO wohlbehalten an ihre Familie übergeben. Oder der blinde Kater Joschi: Er war verschwunden, als er unter Aufsicht seiner Halter einen Ausflug in den heimischen Garten machen durfte. 17 Tage war das hilflose Tier auf sich allein gestellt. Dank eines aufmerksamen Mannes und der TASSO-Suchplakate hat Joschis Familie ihren Kater nun zurück.“

Rund um die Uhr und an allen Tagen im Jahr nahmen die Mitarbeiter der TASSO-Notrufzentrale neben Anrufen von Tierfindern Meldungen verzweifelter Tierhalter entgegen, deren Vierbeiner entlaufen war. Im Schnitt sorgte TASSO dafür, dass alle 10 Minuten ein vermisstes Tier in sein Zuhause zurückkehrte: Die Mitarbeiter der Notrufzentrale kümmerten sich um die Belange rund um Vermissten- und Fundmeldungen. Tierhalter hängten die von TASSO zur Verfügung gestellten Suchplakate aus. Darüber hinaus nahmen sie Web-Veröffentlichungen mit der Suchanzeige in Anspruch. „Sämtliche Leistungen von TASSO sind kostenlos. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden großzügiger Tierfreunde“, erklärt Philip McCreight.

Aber nicht nur die TASSO-Mitarbeiter setzten sich 2016 dafür ein, dass vermisste Tiere schnell wieder nach Hause kamen: 17.000 ehrenamtliche TASSO-Suchhelfer unterstützten die Halter entlaufener Tiere bei der Suche nach ihrem Liebling.

Dass TASSO bei diesem Angebot regen Zuspruch findet, liegt auf der Hand: 8,1 Millionen Vierbeiner sind mit Stand Dezember 2016 durch die Registrierung bei dem seit 34 Jahren existierenden Verein geschützt, alleine 2016 kamen rund 656.000 Tiere neu hinzu. „Registrierung ist gelebter Tierschutz. Davon möglichst alle Tierhalter zu überzeugen, ist unser Ziel. So können unsere Haustiere auch im Jahr 2017 im Falle eines Weglaufens wieder nach Hause zurück vermittelt werden“, betont Philip McCreight.

Einen besonderen Service hat TASSO für tierliebe Menschen, die einem Tier aus dem Tierschutz ein neues Zuhause bieten möchten: Im Online-Tierheim shelta stellen Tierheime und Tierschutzorganisationen ihre Tiere kostenfrei ein und erhöhen damit deren Vermittlungschancen. Im vergangenen Jahr konnten über 13.000 shelta-Tiere in ein neues Zuhause vermittelt werden.

Über TASSO e.V.:

Die in Sulzbach bei Frankfurt ansässige Tierschutzorganisation TASSO e.V. betreibt Europas größtes Haustierzentralregister. Mittlerweile vertrauen über 5,8 Millionen Menschen dem seit 34 Jahren erfolgreich arbeitenden Verein. Derzeit sind über acht Millionen Tiere bei TASSO registriert und somit im Verlustfall vor dem endgültigen Verschwinden geschützt. Durchschnittlich alle zehn Minuten vermittelt TASSO ein entlaufenes Tier an seinen glücklichen Halter zurück, dies sind im Jahr rund 62.500 Erfolge. Die Registrierung und alle anderen Leistungen von TASSO wie die 24-Stunden-Notrufzentrale, Suchplakate, SOS-Halsband-Plakette und der Suchservice sind kostenlos. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden großzügiger Tierfreunde. Neben der Rückvermittlung von Haustieren ist TASSO im Tierschutz im In- und Ausland aktiv und sieht seinen zusätzlichen Schwerpunkt in der Aufklärung und der politischen Arbeit innerhalb des Tierschutzes. TASSO arbeitet mit den meisten Tierschutzvereinen und -organisationen sowie mit nahezu allen deutschen Tierärzten zusammen und unterstützt regelmäßig Tierheime unter anderem bei kostenaufwändigen Projekten. Mit dem Online-Tierheim shelta bietet TASSO zudem Tiersuchenden eine Plattform in der virtuellen Welt. Für die Tierhalter ist TASSO ein kompetenter Ansprechpartner für alle Belange des Tierschutzes.

