„Helden auf den Rücken der Pferde“ - Vereine und Gruppen für großen Reitturnier-Festumzug gesucht

Vereine und Gruppen für großen Reitturnier-Festumzug gesucht

Der Festumzug zum Jubiläum "60 Jahre CHI – Nationen zu Gast an der Donauquelle" (Foto: Stefan Lafrentz).

Das 61. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier im Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark beginnt, wie in den Jahren zuvor, mit dem traditionellen Festumzug durch die Donaueschinger Innenstadt am Donnerstag, 14. September 2017 um 17.30 Uhr. Fanfarenzüge, Reitvereine und kreative Gruppen werden den Festumzug zu Pferd oder im Gespann begleiten.



Der Umzug steht in diesem Jahr unter dem Motto:

„Helden auf den Rücken der Pferde“

Dieses Motto bietet den Teilnehmern allerlei Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Es können z.B. Helden des Alltags dargestellt werden, politische Personen, Sportler, Superhelden oder auch berühmte Pferde. Hierbei sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Die Teilnahme am Festumzug ist mit einem Wettbewerb verbunden. Aufgabe ist es, das oben genannte Motto bestmöglich umzusetzen. Die Darstellung kann zu Pferd, mit der Kutsche und teilweise auch zu Fuß erfolgen. Wichtig ist allerdings, dass der Partner Pferd einbezogen wird und im Vordergrund steht.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird eine Jury die besten Präsentationen auszeichnen. Die Verkündung des Siegers erfolgt gegen 19.30 Uhr im Anschluss an den Umzug im Reitstadion. Für den Erstplatzierten gibt es ein Preisgeld in Höhe von

1.000,- €. Die Platzierung setzt sich bis zum Fünftplatzierten fort, der noch 350,- € erhält. Alle weiteren teilnehmenden Gruppen erhalten ein Überraschungspaket. Zudem erhält jede Gruppe einen Transportkostenzuschuss.

Es wird darum gebeten sich nur mit Pferden zu beteiligen, die dem Trubel und der Lautstärke nervlich standhalten können, um die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer zu wahren!

Die Anmeldeunterlagen sind bei der Reitturnier Donaueschingen GmbH, dem Veranstalter des Festumzuges, erhältlich. Anmeldeschluss ist der 07. Juli 2017.

Bei Interesse und Fragen:

E-Mail: miriam.doering@donaueschingen.de

Telefon: 0771 857-221 Fax: 0771 857-228

