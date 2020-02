Hengststation Beckmann lädt zum Züchterfrühschoppen ein

Vererber-Legenden und Jungstars präsentieren sich

Anlässlich seiner Auszeichnung als Prämienhengst bei der Westfälischen Hauptkörung 2019 in Münster-Handorf sorgte Taurus für Aufsehen: Der Sohn des Glock´s Toto Jr. wird in Wettringen erstmals öffentlich unter dem Sattel zu sehen sein.

Wettringen. Traditionell lädt die Hengststation Beckmann im westfälischen Wettringen im März alle Freunde, Zuchtbegeisterten und Pferdeliebhaber zum Züchterfrühschoppen ein. In diesem Jahr freut sich die Familie Beckmann und das gesamte Team, am 15. März ab 11 Uhr bewährte Vererber und neue Junghengste der eigenen Station sowie der Kooperationspartner präsentieren zu können. Dies sind das Niedersächsischen Landgestüt Celle und die Hengststation Pape aus dem niedersächsischen Hemmoor.

Neben dem unverändert stark nachgefragten Grandseigneur der Station, dem Belissimo M-Sohn Callaho´s Benicio präsentieren sich dann unteranderem die ebenfalls im vergangenen Jahr sehr gut benutzten Hengste Fürst Samarant, mit einer Gesamtnote von 8,86 Rekordsieger der Hengst-Sportprüfungen des Jahres 2019, und Vaderland, der 2019 seinen 14-Tage-Test in Adelheidsdorf als Zweitbester abschloss. Mit Spannung dürfte der Auftritt der beiden Junghengste Ecclestone (v. Escolar - Stedinger) und Taurus (v. Glock´s Toto Jr. - Apache), Prämienhengst bei der Westfälischen Hauptkörung 2019, erwartet werden.

Erwartet werden auch die Kooperations-Hengste des Niedersächsischen Landgestütes Celle. Die Hengststation Pape wird ihre Hengste Despacito, Don Nobless, Filou, Macchiato, Scolari und V-Plus vorstellen, deren Samen ebenfalls über die Station Beckmann vertrieben wird. Komplettiert wird die Schau durch die Reitpony-Hengste der rheinischen Station Schurf, die im Bereich der Reitponyzucht in Deutschland über eine Ausnahmestellung verfügt. Auch Nachzucht und erste Fohlen der erwähnten Vererber werden sich am 15. März beim Züchterschoppen in Wettringen zeigen. Der Eintritt ist frei.

Schon jetzt sollten sich Zuchtinteressierte den 27. und 28 Juni im Kalender anstreichen, denn dann findet in Wettringen Westfalens größte private Fohlen- und Stutenschau statt, zu der im vergangenen Jahr mehr als 100 Fohlen antraten.

Thomas Hartwig