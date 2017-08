Herausragende Stuten und junge Tänzer setzen Maßstäbe Verden – Reihenweise Schönheiten sorgten auf der Herwart von der Decken-Schau für Hochbetrieb in der Hannoveraner Arena von Verden International. Sportlich ging es neben der Stutenschau im Viereck weiter, dort setzte ein Hannoveraner Hengst die erste Bestmarke. Quat-Royal heißt der fünf Jahre alte Sohn des Quaterback aus einer Dressage Royal-Mutter. Er gewann mit Stefanie Piep (Stendal) im Sattel die allererste Prüfung des internationalen Reitturniers in Verden gewann. Und auch die sechs Jahre alten Dressurpferde wurden erstmals im Rahmen des Turniers geprüft: Alexa Westendarp (Rulle) sicherte sich mit der Hannoveraner Stute Four Seasons von Fürstenball und der Note 8,2 den Triumph in diesem ersten Test zum Hannoveraner Dressurpferdechampionat. Unter dem Applaus des Publikums hat die Familie der St.Pr.St. Faconnable den Herwart von der Decken-Preis gewonnen. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird nur alle vier Jahre vergeben und ist der wertvollste Preis, den der Hannoveraner Verband vergibt. Siegerstute Dressur wurde Hann.Pr.A. Daria, die Konkurrenz der Springstuten entschied Hann.Pr.A. Dinara für sich. „Hannover kann positiv in die Zukunft schauen!“, resümierte Dressurtrainer Jonny Hilberath, der gemeinsam mit Weltmeisterin Sandra Auffarth zur Richterkommission gehörte. Details zur Herwart von der Decken-Schau finden Sie hier: https://goo.gl/CebwMC 40 Dressurpferdeprfg.Kl.L - 5jähr. Hannoveraner u. Rheinländer Preis des Pferdesportverbandes Hannover e.V. 1. Stefanie Piep (Stendal) auf Quat-Royal 8.30 2. Wolfhard Witte (Uetze) auf Emilio 131 8.20 3. Lukas Fischer (Rastede) auf Deep Impact 4 8.00 4. Andrea Müller-Kersten (Vechta) auf Belaggio 2 7.90 4. Bianca Nowag (Ostbevern) auf Facilone 7.90 6. Ilsemarie Berkenbusch (Bärnau) auf Dakota 416 7.70

Pressemitteilung vom 1. August 2017