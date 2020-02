Herzenssache Pferd - Alte Pferde und ihre Ge.schenke

Newsletter Herzenssache Pferd:





Liebe Pferdefreundin, lieber Pferdefreund,



2016, anlässlich der ersten Online-Pferde-Konferenz, habe ich eine Umfrage gemacht und dabei auch nach Themen gefragt, über die ihr gerne mehr erfahren möchtet.

Alte Pferde

wurde mit Abstand am meisten als Thema gewünscht. Ich hab mir Gedanken gemacht und wir haben Referenten angefragt, es war alles andere als einfach.

Denn alte Pferde, der Umgang mit ihnen, das Bewusstsein der Vergänglichkeit, als das sind Themen, die neben körperlichen Herausforderungen wie Zahnproblemen, altersgerechter Fütterung und den Alterserscheinungen im Bewegungsapparat auch eben tiefer gehen.



Nun endlich haben wir jemanden gefunden, der sich einfühlsam, bereichernd und mit Fachwissen an dieses Thema herangewagt hat: Silke Frisch-Branderup

Mit viel eigener Erfahrung, Fachwissen und Einfühlungsvermögen bringt sie dir die körperlichen Veränderungen und den Umgang damit näher, genauso geht sie aber auch darauf ein, was alte Pferde mit uns machen. Auch da wind wir Beschenkte und Herausgeforderte zugleich.

Auch das Thema Abschied und Tod hat eine eigenes Modul.



Ich habe dir einen winzigen Ausschnitt aus den ersten beiden Modulen zusammengestellt. Hier kannst du reinschauen.







Für die Mitglieder der Online-Akademie gehört dieser Kurs dazu, er ist aber auch als Einzelkurs erhältlich.



Zum Kurs gehören Es wird zwei Live-Treffen über Zoom (also online von dir zuhause aus) geben, in denen du alles fragen kannst, was dich in diesem Zusammenhang beschäftigt, am Donnerstag, 27. Februar und am Mittwoch, 25. März 2020, jeweils um 20 Uhr.



Mehr über den Kurs kannst du hier erfahren.







Ich wünsche dir und deinem Pferd - egal wie alt es gerade ist - einen wunderschönen Tag!