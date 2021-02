Herzenssache Pferd - Ausschnitt aus dem Live-Treff mit Claudia Benedela

Wir hatten letzten Sonntag ein hochinteressantes Live-Treffen mit Claudia Benedela La Yarda zum Hufthema. Es ist unglaublich spannend, Claudias Gedankengängen und der logischen Kombination zwischen Bewegungsförderung und Hufbearbeitung zu folgen. Ich hab dir hier ein kleines Schnippselchen aus den 2 1/2 Stunden ausgeschnitten. Das Live-Treffen gehört zu unserem Blickschulungskurs "Huf-Situationen und ihre Auswirkung auf die Bewegung des Pferdes". Noch kannst du in den betreuten Kurs einsteigen. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der sich ernsthaft mit diesem Fundament der Pferde befassen möchte - Hufe und Körpergefühl, bzw. Bewegung. Falls du zum Blickschulungskurs zu den Hufen noch dabeisein möchtest, im Moment macht es noch Sinn dazuzukommen und live mitzulernen. Du kannst dort auch Bilder und Videos deines Pferdes einreichen falls du möchtest - und bekommst die fachfrauische Beurteilung von Claudia Bendela. Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Ich wünsche dir und deinem Pferd einen wundervollen Start in den Frühling - ich bin ja ziemlich viel mit Hufbearbeitung beschäftigt ;) und damit, im Gelände unterwegs zu sein. Gerade im Frühling empfinde ich es einfach als magisch. Und Emeraude macht gerade Entwicklungssprünge - es ist wundervoll. P.S. In unserer Facebook - Gruppe wird schon fleissig geguckt, werden die Quizfragen zu den eingestellten Hufbildern und Pferdevideos beantwortet und die Kommentare sind begeistert: Vielen Dank für diesen tollen Kurs, ich bin ganz begeistert!! Und vielen Dank auch für das Beispiel der Tinker-Stute. oder: Halloooo Antoinette. Vielen Dank für den tollen Hufkurs! Ich bin ganz gehyped Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

