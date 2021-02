Herzenssache Pferd - Der eine Tipp der uns gerettet hat?!

Ein schlechtes Handyfoto mal zur Abwechslung. Ich will dich nicht damit quälen, ich möchte dir nur zeigen, wo sich die Geschichte mit Penta, von der ich heute berichten möchte, abgespielt hat. Im Vordergrund siehst du Emeraude und mich in ihrem neuen Stall bei Sturm und Regen - über unsere letzten Wochen werde ich auch bald mal berichten, war nicht einfach, aber wir haben glaub ich die Kurve bekommen. Im Hintergrund siehst du einen wunderschönen Hof, die Steinmatten-Mühle in Leymen. Das ist meine alte Pferdeheimat, da standen unsere Stuten Penta und Polka von 1990 bis 2006, also eine laaange Zeit. Amir kam dann noch dazu und Stella, die beiden leben ja bis heute bei uns. Wenn ich nun so direkt im Nachbarstall bin und auf "unsere Wiesen" hinübergucke, fallen mir natürlich viele Momente mit meiner über alles geliebten Penta wieder ein. Darunter auch dieser Schlüsselmoment für ihre Gesundheit: Penta hat über längere Zeit, mindestens ein halbes Jahr, vorne links immer wieder mal "getickt". Eine Hangbeinlahmheit, also das Vorführen des Beines war das Problem, nicht das Belasten nach dem Auffussen. Ich war einigermassen verzweifelt, weil einfach nichts zu finden war, das ich hätte angehen können. Tierärzte, Therapeuten waren da, sogar der Osteopath Pascal Evrard ist extra aus Belgien zu uns gefahren. Keine dauerhafte Besserung. Das war meine Penta Es wurde schlimmer und schlimmer. Sie war nun dauerhaft lahm im Trab und zwar deutlich. Ich wusste nicht mehr ein und aus. Jedenfalls liess ich einen Tierarzt kommen, der sich auch mit alternativen Methoden wie TCM und Austesten etc. auskannte, was mir damals alles ziemlich suspekt war. Aber man ergreift ja jeden Strohhalm. Dieser Doktor Rösti kam also aus dem Berner Oberland, der Besuch hat mich lächerliche 900 Schweizer Franken gekostet (vor 20 Jahren, unfassbar viel), die ich als alleinerziehnde Mutter ja eigentlich nicht hatte. Aber es ging ja um Penta. Also standen wir da so da, unter diesem Vordach, das du oben im Bild hinten siehst. Und er hat gependelt und betastet und geguckt und schliesslich gesagt, Penta habe einen Herpesvirus, aber das helfe uns mit der Lahmheit auch nicht weiter. Ehrlich wie er war, hat er uns auch keine Akupunktur oder Kräuter verkauft sondern einfach gesagt: Frau Hitzinger, schauen sie sich mal die Vorderhufe und den Beschlag an. Aha, hm, ja die sah ich ja jeden Tag. "Sie kann so nicht abrollen", hat er erklärt und mich auf einige Achsen und Linien aufmerksam gemacht. Wo was bei ihr sein müsste und ich solle das mit meinem Hufschmied dringend besprechen. Hab ich getan. Er wollte nichts davon wissen, irgendwas zu ändern. Schliesslich belastete Penta ja einwandfrei. Hat also nix mit den Hufen zu tun, meinte er. Ich suchte nach einem anderen Hufschmied und fand - unser Glück - einen Huftechniker, der auch kalt Beschläge machte - war für ihre zarten Hufwände und ihre dünne Sohle eh besser. Denn all meine Versuche mit barhuf hatte ich wieder aufgeben müssen in unserem Gelände. Und was passierte? Mit der nächsten Chiro-Behandlung bekam ich auch einen Trainingsplan. Ja ich musste mein lahmes Pferd traben lassen. Ich hab mich so geschämt sag ich dir, dass ich morgens um 7 oder abends um 22 Uhr mit ihr unterwegs war oder sie in der Halle, in der ich mich extra eingemietet hatte, bewegte. Und es hat geklappt. Penta und mir waren noch einige Jahre vergönnt. Ohne diese Lahmheit. Damals gab es noch kein Internet. Und ich kannte auch Claudia Benedela noch nicht. Eines ist sicher: Eine solche Leidensgeschichte hätte nicht sein müssen. Und der Tipp mit den Hufen von Dr. Rösti war sein Geld wert. Obwohl er aktiv gar nichts tun konnte. Das hier ist für jeden, der eines der folgenden Themen mit seinem Pferd hat: das klamm läuft

keinen Schwung entwickeln kann

Taktunreinheiten oder

Lahmheiten zeigt, deren Ursprung völlig unklar ist. Oder bei dessen Hufsituation du einfach unsicher bist. Wie wir damals von Dr. Rösti könntest du in diesem Kurs mit Claudia Benedela den Schlüssel finden zur Lösung eures Problems. Es ist sogar sehr wahrscheinlich. Und deswegen freue ich mich auch so über diesen Kurs. Du wärest nicht die erste, die dann in ein paar Monaten begeistert und beglückt schreibt, dass das eeendlich die Lösung war, die so lange vorher niemand erkannt hat. Hufdysbalancen sind enorm häufig und werden selten als solche erkannt. Ausser du hast schon den weltbesten Hufbearbeiter, dann gratuliere ich dir. In diesem Kurs hast du sogar die Möglichkeit, dein Pferd mit Fotos und Videos direkt zu zeigen und eine Analyse und Tipps zu bekommen, wie ihr euer Training und gegebenenfalls die Hufbearbeitung optimieren könnt. Bis Sonntag, den 7. Februar, gibt es über diesen Link den Kurs auch noch mit 10% Rabatt. Den Kurs mit Rabatt kaufen Übrigens kannst du von Claudia Benedela, genauso wie von mir und von Mera Brockhage im Calm Horse Summit 2021 auch ein Video finden (nicht zum Thema Hufe). Mehr als 100 Trainer-Videos kannst du da bis morgen Sonntag Abend noch sehen, wieviel du dafür zahlen möchtest kannst du selbst auswählen. Zum Calm Horse Summit 2021 Ich wünsche dir ein richtig schönes Wochenende. Bei uns ist alles in rötlich-gelbes Licht getaucht. Sahara-Staub in der Atmosphäre. Bei dir auch? P.S. In unserer Facebook - Gruppe wird schon fleissig geguckt, werden die Quizfragen zu den eingestellten Hufbildern und Pferdevideos beantwortet und die Kommentare sind begeistert: Vielen Dank für diesen tollen Kurs, ich bin ganz begeistert!! Und vielen Dank auch für das Beispiel der Tinker-Stute. Den Kurs mit Rabatt kaufen Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

Unsere Webseite ist: www.herzenssachepferd.ch

--