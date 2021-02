Herzenssache Pferd - Heute Abend Zirkus - und die Lösung des Hufrätsels!

Erinnerst du dich? Zu diesem Huf hatte Claudia folgende Quizfragen gestellt: Du siehst hier und unten einen rechten Hinterhuf. Die Fragen dazu: was könnte hier schmerzen bzw stören und das Pferd hindern, einerseits mehr Last aufzunehmen und andererseits mehr Schub zu entwickeln? Claudia schreibt dazu: Gerade bei Pferden, die sehr anfällig für Muskelverspannungen sind oder bereits nachgewiesene Muskelstoffwechselerkrankungen haben (PSSM) oder immer diffus lahmen (Hufrehe?), ist den Hufen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Bei schon geringen Schmerzen schlittern sie sehr rasch wieder in ihre Verspannungen oder können einen Reheschub zB auslösen. Und hier kommt nun die Auflösung in einem Video: Falls du zum Blickschulungskurs zu den Hufen noch dabeisein möchtest, im Moment macht es noch Sinn dazuzukommen und live mitzulernen. Du kannst dort auch Bilder und Videos deines Pferdes einreichen falls du möchtest - und bekommst die fachfrauische Beurteilung von Claudia Bendela. Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Heute Abend treffen wir uns mit Heidrun Hafen zu einem ko.stenlosen Online-Seminar rund um Zirkuslektionen. Dieses Online-Seminar ist für jeden gedacht, der mehr zum Thema Zirkuslektionen beim Pferd wissen möchte. Los geht es erstmal ganz allgemein mit der Frage, was kann man einem Pferd alles beibringen und worauf muss man dabei gesundheitlich achten. Sind Zirkuslektionen nur etwas für junge & fitte Pferde oder kann ich das auch für Pferde mit körperlichen Einschränkungen nutzen. Wie genau bringe ich sie einem Pferd bei und sollte ich dafür Futterlob nutzen oder lieber nicht? Für dieses spannende Thema haben wir eine Spitzen-Trainerin gewinnen können. Heidrun Hafen ist seit Jahren aktiv auf Messen und Shows und gibt Kurse rund um dieses Thema. Dabei geht es ihr nicht darum, möglichst schnell möglichst viel irgendwie dem Pferd beizubringen, sondern es stehen Spass – auch fürs Pferd – und Gesunderhaltung im Mittelpunkt. Ausserdem schrieb sie mit Nicole Künzel das Buch „Alles Zirkus oder was?“ Wenn du gern dabeisein möchtest oder die Aufzeichnung bekommen, dann klick auf den Button hier: Ja, ich möchte das Online-Seminar mit Heidrun Hafen rund um Zirkuslektionen Geniess den Tag! P.S. In unserer Facebook - Gruppe wird schon fleissig geguckt, werden die Quizfragen zu den eingestellten Hufbildern und Pferdevideos beantwortet und die Kommentare sind begeistert: Vielen Dank für diesen tollen Kurs, ich bin ganz begeistert! Und vielen Dank auch für das Beispiel der Tinker-Stute. oder: Halloooo Antoinette. Vielen Dank für den tollen Hufkurs! Ich bin ganz gehyped Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

