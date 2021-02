Herzenssache Pferd: "Ich bin so stolz!"

Gerade komm ich aus dem Stall und laufe wie John Wayne - nein hoffentlich nicht. Aber ich bin mega stolz - Emeraude und ich haben unseren ersten Spaziergang allein zu zweit gemacht haben. Und es war einfach toll. Sie musste zwar ab und an stehenbleiben und gucken aber sie war immer bei mir, manchmal wie ein Jagdhund mit der Nase am Boden und manchmal völlig entspannt neben mir. Und das mit meinem Nervenbündel - bis vor kurzem war sie nach dem Stallwechsel noch einfach angespannt. Noch vor 4 Wochen hätte ich das gar nicht zu versuchen brauchen. Was hat sich seither getan? Wir haben eine Lösung gefunden, wie sie sich entspannen kann. Und zwar kam der Durchbruch als wir sie über Nacht in eine Box gesperrt haben. Gottseidank gibt es da ein Fensterchen, das genau in die Richtung offen ist, in die sie dauernd gucken muss - aus welchem rätselhaften Grund auch immer. Nach ein paar Nächten hat sie begonnen, sich hinzulegen und endlich Entspannung gefunden. Das macht einen Riesen-Unterschied. Dazu hab ich versucht, ihr Erkundungs- und Neugierverhalten zu wecken, in dem ich mit einem Ball-Target mit ihr geübt habe. Ich kann den Ball nun über den Platz kicken und sie läuft ihm hinterher. Jetzt weiss ich, dass wir alles schaffen werden. Es braucht einfach Zeit! Emeraude ist so ein geniales Pferd, aber hätte ich weitergefordert bevor sie bereit dafür gewesen ist, wäre der Schuss ganz sicher hinten raus gegangen. Im Prinzip ist das auch ein Trainingsthema, das wir hier haben. Den anderen Pferdebesitzern ist gar nicht aufgefallen, dass Emeraude hochgradig gestresst war. Sie hat gefressen, in der Herde war Ruhe. Aber in ihr halt nicht. Genauso wichtig ist es, etwas von körperlichem Training zu verstehen, damit wir unsere Pferde nicht in blöde Situationen bringen. Dazu hab ich für dich hier einen Videoausschnitt (aus einem unserer Livetreffen) zum Thema gemütliche Ausritte und Training.

Trainingslehre - Ausschnitt aus dem Livetreffen from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Stell dir vor, du dürftest dich nur nach Anweisung bewegen (ausser frei im Haus) und der, der dich anweist, hat keine Ahnung von Trainingslehre. Carolina Kraus hat sich als ehemalige Distanzreiterin viele Jahre mit Trainingslehre beschäftigt. Etwas über Trainingslehre zu wissen, ist aber nicht nur für Sportpferde-Besitzer wichtig, sondern für jeden Pferdebesitzer. Der Kurs von Carolina ist jetzt - wo es auf den Frühling zu geht - unser Kurs der Woche und mit 10% Rabatt über den Marktplatz von 4myhorse zu haben. Mehr zum Kurs Trainingslehre - mit Rabatt Findest du auch etwas, worüber du dich grad freuen kannst? Ich könnte ja auch frustriert sein, weil ich mit einem 6jährigen Pferd noch nicht mehr hinbekommen habe als einen schönen Spaziergang allein mit mir. Ich freu mich aber. Dieses Vertrauen, das sie mir heute entgegengebracht hat, das ist einfach unglaublich - vor allem für meine misstrauische Prinzessin auf der Erbse. Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

Unsere Webseite ist: www.herzenssachepferd.ch

--



Impressum:





Antoinette Hitzinger

Leimenstrasse 19

4118 Rodersdorf

Schweiz