Herzenssache Pferd - Mit Gebiss ausbilden oder ohne? Diese Frage stellen sich viele!

Liebe Pferdefreundin, lieber Pferdefreund Pferde mit Gebiss ausbilden oder ohne? Diese Frage stellen sich viele. Für jede Entscheidung, die zugunsten deines Pferdes ausfallen soll, ist es unumgänglich, zu wissen, was wie auf den Kopf deines Pferdes wirkt. In ihrem grossartigen Kurs zu Zaumkunde bringt Stefanie Niggemeier uns dieses Wissen näher. Und noch mehr good News: Wegen der Begeisterung der Teilnehmerinnen wird der Kurs verlängert und es wird ein drittes Live-Treffen mit Stefanie geben am 1. Juni. Im Video ein kleiner Ausschnitt aus dem ersten der 8 Module. Zaumkunde mit Stefanie Niggemeier - Ausschnitte aus Lektion 1 from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Und so ist der Kurs aufgebaut: 1) Anatomie des Schädels und des Zungenbeins 2) osteopathische Zusammenhänge 3) die Ausbildung des Pferdes: wobei hilft die Zäumung und wann ist die Verwendung eines Gebisses sinnvoll 4) Zaumkunde – was gibt es, wie wirkt es? Insgesamt erhältst du dauerhaft die gut 4 Stunden Lehrvideo plus die Aufzeichnungen der beiden Live-Treffen, in denen Stefanie Fragen beantwortet hat und die Gelegenheit, am 1. Juni live mit Stefanie zu sprechen und Deine Fragen zu stellen. Mehr erfahren zum Kurs Zaumkunde Übrigens gab es in Schulen der alten Meister die Regel, dass das Pferd dann reif für ein Gebiss ist, wenn es sich selbst tragen kann - sprich wenn es bis zur Levade ausgebildet ist. Da dürfte keines unserer Pferde ehrlich gesagt ein Gebiss tragen. Vorher wurde da gebisslos gearbeitet. Der Hammer oder? Und wir hängen die Dinger einfach rein. Was ich auch nicht wusste, wie vieles, das im Kurs erklärt wird, ist dass ein Pferd lernen muss, das Gebiss auf der Zunge zu tragen und dass dazu der Zungenmuskel trainiert werden muss. Anfangs länger als ein paar Minuten das Gebiss zu tragen führt also zwangsläufig zu Muskelkater in der Zunge. Stell ich mir sehr unschön vor. Vielleicht hast du ein verlängertes Wochenende? Ich hab ein sehr spannendes Wochenende vor mir - mit mir und dem Computer allerdings. Ich hab mir nämlich vorgenommen, bis Montag Abend den Text für mein erstes Buch fertig zu haben. Pferde kommen auch vor, aber nur am Rande. Es wird ein Buch für Mütter sein. Was hast Du vor? Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

