Herzenssache Pferd Möchtest du Mäuschen spielen?

Ich bin gerade sehr nachdenklich und irgendwie auch schockiert. Wie du ja weisst, läuft in der Akademie gerade der Blickschulungskurs zu den Hufen. Da darf jeder Hufbilder und -Videos einreichen und Claudia Benedela stellt uns Fragen dazu (wir sollen ja was lernen) und macht schliesslich eine Einschätzung davon in Form eines Videos. Mein Mann Erwin hatte die Idee, ein früheres Kundenpferd von ihm auch zu fotografieren und zu filmen. Seit Monaten wird das Pferd nicht oder kaum bewegt weil er schlecht läuft, verschiedene Tierärzte und Therapeuten waren da und stellten fest: Er ist steif, er reagiert im Rücken. Und verschreiben Schmerzmittel und Entzündungshemmer und behandeln das Iliosakralgelenk. Gestern war es also so weit und wir waren da - mit der Besitzerin zusammen. Mir ist jedes Wort im Hals stecken geblieben. Aber wie in aller Welt soll der arme Kerl auf diesen krummen Hufen nicht fest werden? Die Bearbeitung durch den Schmied ist gerade mal 2 Wochen her... Mon dieu! Warum hat niemand darauf aufmerksam gemacht, dass diesem Pferd die Füsse weh tun MÜSSEN. Es geht gar nicht anders. Ob zuerst das Huhn oder das Ei war, also die Hufe so schlimm und deswegen die Probleme im Bewegungsapparat, oder ob die Schwierigkeiten von oben kommen und daher die Hufe immer schiefer wurden, das weiss niemand und es ist auch nicht wirklich relevant. Klar ist, ohne eine Verbesserung der Hufsituation kann er nicht besser laufen. Und denk jetzt nicht, die Besitzerin dieses Pferdes sei nachlässig - im Gegenteil, sie bemüht sich sehr und gibt auch Geld aus für ihre Pferde. Gerade würde ich diesen Kurs am liebsten zur Pflichtveranstaltung machen. Das geht natürlich nicht, aber spontan haben Claudia und ich entschieden, dass wir dich einladen, als Gast am heutigen LiveTreffen zu dem Kurs teilzunehmen. Heute geht es um Fragen und Antworten. Einfach, weil das Thema so so so wichtig ist. Du kannst ab 20:05 zu uns stossen. Heute am Sonntag, 21. Februar. Du bist herzlich eingeladen. Allerdings gibt es zwei wichtige Bemerkungen dazu: Der Raum fasst maximal 100 Menschen. Unsere Mitglieder haben Vortritt. Dasselbe mit den Fragen. Dafür hast du bestimmt Verständnis. Ich bin mir sicher, dass du auch beim Zuhören viel viel lernen kannst. Sollte noch Zeit dafür sein, darfst du als Gast auch sehr gerne Fragen stellen. Hier ist unser Link:

https://us02web.zoom.us/j/440231803 Meeting-ID: 440 231 803 Wenn du noch zum Kurs dazukommen möchtest bist du willkommen: Mehr Infos zum Blickschulungskurs Huf-Situationen und Bewegung Ich freue mich schon sehr auf heute Abend. Ich merke wie gut mir das stetige Üben und die Beschäftigung mit dem Hufthema tut und merke, dass es mir immer leichter fällt. Claudia erklärt es ja auch einfach toll. Bis bald, herzlich Antoinette, Mera und Claudia Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

Unsere Webseite ist: www.herzenssachepferd.ch





Antoinette Hitzinger

Leimenstrasse 19

4118 Rodersdorf

Schweiz