Herzenssache Pferd Online-Akademie: "Noch unentschieden?"

Heute um Mitternacht schliesst sich das Tor zur Online-Akademie wieder. Ich möchte das nur nochmals kurz erwähnen, damit du es nicht verpasst. Ja, die Akademie und Herzenssache Pferd ist mein Herzensprojekt - die Umsetzung dessen, was ich online für Menschen und Pferde beitragen kann, damit es wirklich ein neues Miteinander gibt. Zwischen Mensch und Pferd und zwischen Mensch und Mensch. Wissen kann man sich heute so leicht beschaffen wie noch nie. Was hast du also von so einer Akademie? Ganz einfach: Es ist dein Zugang zu einem Umfeld, in dem Wertschätzung, Kompetenz, Differenziertheit und Hilfsbereitschaft die Werte sind. Wie dir bestimmt auch im Online-Seminar mit Heidrun aufgefallen ist, sind bei uns selbst entscheiden und denken wichtig, und nicht, sich an irgendein Rezept aus irgendeiner Lehre zu halten, auch wenn es sich nicht stimmig anfühlt. Mera und ich, Antoinette, schätzen uns sehr glücklich, mit so vielen Fachleuten, Trainern und Therapeuten aus dem Pferdebereich freundschaftlich verbunden zu sein und uns mit ihnen jederzeit austauschen zu können. Auch wenn bei uns Fragen oder Probleme mit unseren Pferden auftauchen - und ich glaube, es kennzeichnet einen verantwortungsvollen Pferdebesitzer, dass er sich Gedanken macht und Fragen stellt. Und genau das möchten wir dir auch bieten - in Form der 30 Kurse, die dir als Mitglied jederzeit zur Auswahl zur Verfügung stehen und in Form der Community, die jederzeit für dich da ist - auch zu Anliegen, die nicht den aktuell betreuten Kurs betreffen. Mehr zur Online-Akademie Weil mich die Frage erreicht hat, wie das denn da ist mit dem Kurszugriff, hier ein kleines Video, das alle unsere neuen Mitglieder bekommen, um sich zurechtzufinden. Damit du es dir vorstellen kannst. Zurechtfinden in der Akademie from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Denn eigentlich ist die Akademie für Neumitglieder geschlossen. Hier ist den Link zum Ausnahmetürchen: https://www.digistore24.com/product/291340 Kündigen kannst du jederzeit - und als besondern Bonus stellen wir dir den Zirkuskurs dauerhaft zur Verfügung. Herzliche Grüsse Antoinette, Mera und Heidrun P.S. Was dir aber auf jeden Fall bleibt ist die Aufzeichnung. ich hab sie auf einer Seite für dich eingesetzt. Und auch den direkten Link zum Buch findest du dort. Den habe ich im letzten Mail tatsächlich vergessen... sorry dafür. Ich muss auf das Buch leider noch warten - es in die Schweiz kommen zu lassen kostet mehr als das Buch selbst. Und im Moment dürfen wir nicht nach Deutschland um Pakete abzuholen. Naja, ich hab ja den Kurs. Zur Aufzeichnungsseite Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

Unsere Webseite ist: www.herzenssachepferd.ch

Impressum:





Antoinette Hitzinger

Leimenstrasse 19

4118 Rodersdorf

Schweiz