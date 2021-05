Herzenssache Pferd - Pferde können antworten - per Tierkommunikation?

Wie stehst Du zu Tierkommunikation? Ein toller Schlüssel für mehr gegenseitiges Verstehen? Oder Quatsch? Scharlatanerie? Hast Du schon Erfahrungen damit gemacht? Schreib uns gern von Deinen Erfahrungen. Ich habe gestern Abend auf Facebook etwas dazu gepostet und das Thema stösst auf riesiges Interesse. Chris Wolf, die ich sehr schätze, neben ihrem grossen Herzen besonders für ihre Umsicht und für ihre Reflektiertheit, hat für uns einen Kurs zur Tierkommunikation konzipiert. Fast alle, die ich kenne finden oder fanden Tierkommunikation ziemlich crazy - zumindest anfangs. Ich habe genauso reagiert, als mir meine Freundin erzählt hatte, sie hätte mit ihrem Pferd, einem Paso gesprochen. Aha, soso. (Und gedacht hab ich, sorry Nicole, jetzt spinnst du). Dann habe ich einige Monate später selbst einen Termin gebucht, weil ich wieder schwanger war und weil ich Penta fragen wollte, ob es für sie ok. wäre, für einige Monate auf eine grosse Weide zu gehen. Oha, da hatte ich die Rechnung ohne meine Penta gemacht. Statt dass sie schön meine Fragen beantwortete, hat sie mir gleich mal ein paar grundlegende Dinge erklärt. Die Tierkommunikatorin war etwas verwundert. Sie habe schon mit vielen Pferden gesprochen, aber so einen Ton habe sie noch nie gehört. Aber so war sie, meine Penta. Eine hübsche Nase und ein schwieriger Charakter und sehr von sich überzeugt. Wie Kleopatra ungefähr. Das hat also sehr zu ihr gepasst und was sie gesagt hatte war sehr berührend. Das hat mich überzeugt. Sowas konnte niemand erfinden - ah ja Internet gab es damals noch lange nicht. So habe ich dann bei ebendieser Tierkommunikatorin vor mehr als 20 Jahren mehrere Kurse zur Tierkommunikation besucht und war lange auch in einer Übungsgruppe. Dabei gibt es ja immer wieder unterschiedliche Informationen oder Wahrnehmungen. Das wirft natürlich Fragen auf. Und genau solche Themen kommen im Kurs auch zur Sprache. Zudem gibt es die Möglichkeit, angeleitet durch Chris Wolf selbst mal Tierkommunikation zu erleben. Du kannst reinschnuppern, trotzdem nicht husch husch, sondern in Gruppen in drei Live-Sessions zu je 1,5 Stunden. Das ist sooo ein tolles Angebot, ich kenne sowas sonst nirgends. Hast du Lust drauf? Mehr zum Kurs "Pferde können antworten" Ein eindrückliches Erlebnis hatten wir vor vielen Jahren mit Erwins sehr altem Hund Chico, einem grossen Schäfermischling. Er hatte einen Hirnschlag gehabt, sich wieder erholt und wurde dann aber zusehends schwächer. Er musst auch oft raus, weil seine Blase nicht mehr so lange dicht hielt. Wie immer liess ich ihn eines Abends raus und die Tür offen - normalerweise drehte er gleich um und kam wieder rein. Diesmal nicht. Ich suchte ihn überall. Weit kann er ja nicht gelaufen sein mit seiner schwachen Hinterhand dachte ich. Aber vielleicht gestürzt? Nach einer Weile rief ich eine Freundin an, die auch Tierkommunikation machte. Sie sagte mir, er liege unter einer Tanne. Ich also los, in jeden fremden Garten reingestiefelt, in dem ich eine Tanne sah. Nichts. Es war fürchterlich. Da kam unsere Nachbarsjunge und sagte, Chico liege in ihrer Scheune in einer Senkung unter ihrem verdorrten Weihnachtsbaum und könne nicht mehr aufstehen. Die Tanne hatte also gestimmt - nur war sie nicht in einem Garten - an sowas hatte ich natürlich nicht gedacht. Mehr zum Kurs "Pferde können antworten" Ich könnte noch viele Geschichten erzählen - Du auch? Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

