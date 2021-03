Herzenssache Pferd Pferdeausbildung: "Hast du schon mal Langzügel ausprobiert?"

Vor etwas mehr als einem Jahr - als gerade noch Kurse stattfinden durften - war ich bei Uwe Winkler und Mera Brockhage in einem Langzügelkurs. Ich mag Langzügelarbeit sehr und wollte mal unter Aufsicht und mit Anleitung langzügeln. Es war ein toller Tag! Jetzt bieten Uwe Winkler und Mera Brockhage von den Odenwälder Drachenreitern einen Online-Langzügel-Kurs für Einsteiger an, der 3 Monate dauert und begleitet wird. Das hat mich an das Interview mit Saskia Gunzer erinnert, das wir 2017 anlässlich der zweiten Pferde-Konferenz "Gesund durch Bewegung" geführt haben. Ich habe dir einen kleinen Ausschnitt daraus ausgeschnitten. Saskia hat mit Langzügelarbeit begonnen als ihr Araber Dimitri wegen einer Narbe auf dem Rücken längere Zeit nicht geritten werden konnte. Und es hat sie so begeistert, dass Reiten vollkommen zur Nebensache wurde. Falls du das ganze Interview sehen möchtest, antworte auf dieses Mail und ich sende dir den Link zum ganzen Interview mit Saskia. Ausschnitte Langzügel Saskia Gunzer from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Hier kommen noch Informationen zum Online-Langzügel-Kurs: ****Einsteigeronlinekurs zur Arbeit am langen Zügel*****Dieser Kurs ist gerade ein richtiges Herzensprojekt von uns - den Odenwälder Drachenreitern. Der Onlinekurs zur Arbeit am langen Zügel ist vor allem für Einsteiger in diese Arbeit gedacht und auch für junge ungerittene oder vielleicht auch nicht mehr gerittene geeignet, aber natürlich auch für normale Reitpferde um Abwechslung reinzubringen oder einzelne Sachen zu verbessern. Der Kurs besteht aus einem Einführungsvideo (Historie etc) und 6 praktischen Modulen, die alle zwei Wochen freigeschaltet werden. Der Kurs wird von uns aktiv in einer Facebookgruppe betreut, sodass auch gerne Videos eingestellt werden können und Fragen gestellt werden können. Wir betreuen den Kurs 14 Wochen mit, die Videos stehen euch lebenslang zur Verfügung. Außerdem wird es zwei Livemeetings zum gesprochenen Austausch geben. Wir haben bewusst verschiedene Pferdetypen und Rassen in diesem Kurs vertreten um unterschiede darstellen zu können, und dabei auch Pferde drinnen, die das gerade erst erlernen oder die in dieser Arbeit noch extrem ängstlich sind. Außerdem haben wir Videos mit einer totalen Anfängerin aufgenommen um noch klarer erklären zu können, wie man reagiert, wenn man in unterschiedliche Situationen kommt. Es wird also großartig mit jede Menge Input Du kannst direkt starten. Kosten: 219,00 Euro inkl. Mwst. Anmelden kannst du dich direkt bei Mera Brockhage am besten per mail an drachenreiter.um@gmail.com (Das ist kein Kurs von Herzenssache Pferd sondern ein Kurs, den Mera und Uwe anbieten.) Mit oder ohne Langzügel - ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag! P.S. Mehr als die Hälfte aller Freizeitpferde sind nicht gesund. Zu dick, zu dünn, Stoffwechselstörungen, Husten, Kotwasser... Hier ein Ausschnitt aus dem Kurs von Dr. med. vet. Svenja Thiede zum Thema EMS (Equines Metabolisches Syndrom). Das Video dauert knapp 9 Minuten, aber es lohnt sich. Ich hab lange gesucht, was ich rausschneiden soll und hab entschieden, dass alles wichtig ist. Bis zum 21. März 2021 sind sowohl der Einzelkurs zu Stoffwechsel und Stoffwechselerkrankungen als auch das Kurs-Bundle mit allen 3 Kursen von Dr. med. vet. Svenja Thiede mit Rabatt zu haben. EMS - Dr. med. vet. Svenja Thiede from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Mehr zum Kurspaket mit Svenja Thiede Mehr zum Kurs Stoffwechsel und Stoffwechselerkrankungen Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

