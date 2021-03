Herzenssache Pferd - Rückschläge - das ist doch zum ...?

Rückschläge - Enttäuschungen - Frust Wie gehst du damit um? Ich finde, Rückschläge sind schlimmer als Probleme, die es von Anfang an gibt. Da gibt es etwas, das man überwunden glaubte, das haben wir geschafft, haben wir hinter uns. Und dann: Bääm. Aktuell geht es mir mit Emeraude so. Gerade war ich so glücklich über die Fortschritte von Emeraude. Sie war so super, wirklich fein und gut fokussiert, vertrauensvoll, wir waren allein spazieren und ich war mega happy und hatte das Gefühl: Juhuu, endlich endlich geht es vorwärts. Und jetzt kommt ein neues Pferd in die Herde - fast immer noch abgetrennt - und aus ist‘s mit dem Fortschritt. Ach, meine Süsse: Zurück zum Start. Sie kann nicht mehr am Putzplatz stehen, der Bauch ist wieder hochgezogen. Sie zuckt wieder zusammen bei unerwarteten Geräuschen. Platzarbeit wieder unfokussiert, an spazieren denk ich gerade gar nicht. Puhhhh, einatmen ausatmen. Gestern war es auch noch windig - ich bin dann mit ihr gestanden und hab sie grasen lassen und dann haben wir mit dem Ball-Target auf der Weide ein bisschen Ablenkung und anderen Fokus geboten. Das war schön. Wirklich schön, wenn auch ganz ganz anders als das was ich mir gewünscht habe. Der Vorteil - der einzige irgendwie - von Rückschlägen ist der, dass man das Hindernis schon mal überwunden hatte und damit weiss, dass es möglich ist und auch schon einen Weg kennt. Die Herausforderung ist, den Frust und Ärger wegzustecken. Natürlich, könnte ich den Auslöser abstellen, dann würde ich das. Aber such is life. Vielleicht wird ja das neue Pferd mal noch ihr Freund, der ihr gut tut. Wissen wir nicht und es ist jetzt wie es ist. Schlussendlich, in 10 Jahren, wird es dann noch eine Rolle spielen? Wichtig ist, dass ich meinem Pferd wieder zur Seite stehe und dann wird dieser Rückschlag hoffentlich bald Geschichte sein und uns noch näher zusammengebracht haben. Der Zufall wollte es, dass ich gestern die Lehrvideos für unseren neuen Kurs Pferde-"Persönlichkeiten und Motivation" von Jenny und Peer bekommen habe, dessen Erstellung in Meras Verantwortung lag. Natürlich hab ich sofort geschaut. Und schon in den ersten 5 Minuten sagen sie, dass es ihnen genau darum geht: Dass wir die Pferde besser verstehen und uns bewusst sind, dass wir etwas von den Pferden wollen. Und dass es um feine Zeichen geht. Bei Emeraude war es wieder ähnlich. Es ist gar niemandem aufgefallen, wie gestresst sie ist. Es gab keine Schlägerei, ein kurzes Rennen auf der Weide und sonst war der neue immer abgezäunt. Alle fanden, es sei total friedlich. Nun für sie nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich mochte Natural Horsemanship noch nie. Aber es gibt Menschen, die nicht einfach nachmachen was der Guru sagt sondern selbst hinfühlen und hinschauen und eine ganz eigene Herangehensweise entwickelt haben. Und auch die "Personalities" ganz eigen betrachten und erklären und mehr Gemütszustände als Persönlichkeiten daraus machen. Sehr spannend, gut erklärt und der Kurs ist wirklich toll geworden! Bis kommenden Sonntag, den 7. März 2021 gibt es ihn zum Vorzugspreis über die Plattform von 4myhorse. Mehr zum Kurs "Pferde-"Persönlichkeiten" und Motivation So und jetzt düs ich zu Emeraude, mal sehen, was sie heute zur Welt meint. Heute ist es nicht so windig. Hab eine wunderbare Zeit! P.S. In unserer Facebook - Gruppe wird schon fleissig geguckt, werden die Quizfragen zu den eingestellten Hufbildern und Pferdevideos beantwortet und die Kommentare sind begeistert: Vielen Dank für diesen tollen Kurs, ich bin ganz begeistert!! Und vielen Dank auch für das Beispiel der Tinker-Stute. oder: Halloooo Antoinette. Vielen Dank für den tollen Hufkurs! Ich bin ganz gehyped Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

