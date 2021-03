Herzenssache Pferd - Thema Pferdegesundheit - Stau im Pferd?

Ich stell mir EMS im Pferdekörper so vor: In den (Blut)-Strassen stauen sich die Lastwagen mit Nahrung, aber es kann nichts in die Häuser abgeliefert werden, weil alle Türen und Fenster zu sind. Alle Schlösser verstopft. Die Bewohner, die Zellen hungern vor vollen "Futternäpfen" so zu sagen. Gestern Abend habe ich mir selbst ein Video aus dem Kurs "Stoffwechsel und Stoffwechselerkrankungen" von Dr. med. vet. Svenja Thiede genehmigt. Und da war dann diese Stelle, die ich so bildhaft und einleuchtend fand, darüber, was wirklich bei EMS im Pferd passiert und warum es dann zu Hufrehe kommen kann, dass ich mich um halb elf nochmals ans Schnittprogramm gesetzt habe und das Stücklein für dich rausgeschnitten - und dann noch die Untertitel eingefügt. Weil ich es einfach unfassbar wichtig finde, dass uns Pferdebesitzern das klar ist. Neben der angepassten Fütterung - ohne dass das Pferd hungert - ist dann die Bewegung, Bewegung und Bewegung wichtig, um den Stau wieder in Fluss zu bekommen. Auch da ist natürlich Vorsicht geboten, weil das Pferd ja eine erhöhte Entzündungs-Bereitschaft hat durch das ganze Schlamassel - und eh schon übersäuert ist. Unserer Zafira jedenfalls hab ich nun einmal pro Woche Intervall-Training und einmal einen längeren Ausritt verordnet - zusätzlich zu ihrem nicht so strengen Programm. Das einzige Problem dabei: Ich muss es einfach tun. Kannst mich gern am Freitag fragen, ob ich diese Woche brav abgeliefert habe. Aber schau selbst in dem kurzen Video (knapp 5 Minuten). Was passiert bei EMS im Pferd? from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Der ganze Kurs hat folgende Inhalte: Was sind Stoffwechsel-Erkrankungen?

Wer bekommt Hufrehe?

Cushing als Folge von EMS

Das Equine metabolische Syndrom (EMS)

Hufrehe-Gefahr und Diät – niemals hungern!

Ist EMS reversibel?

Müdigkeit ist der Schmerz der Leber – auch

ein Symptom des EMS

Regulation des Blutzuckers beim Pferd – und was bei EMS da schief läuft.

Ein fettes aber unterernährtes Pferd

EORTH – eine Zahnerkrankung

