Herzenssache Pferd - Unser Hufpfleger war irritiert - und heute treffen wir uns live

Gestern war unser geschätzter langjähriger Hufpfleger wieder da. Er heisst Philipp. Und er bearbeitet die Hufe unserer Pferde seit mehr als 20 Jahren. Er hat auf Facebook einen Post von mir gelesen, in dem es um den Bockhuf vorne rechts von Hawah ging - der kleine oben im Bild rechts. Ich hatte geschrieben, dass ich erst seit meinem Kontakt mit Claudia Benedela wirklich verstanden habe, was dieser Bockhuf alles bewirkt in Hawahs Körper. Philipp fand, er hätte bei dem Bericht gedacht, was für eine Pfeife von Hufpfleger muss die haben... Er hatte mir doch gesagt, dass das ein Problem sei und dass wir das in den Griff bekommen müssen. Und ja - das hat er auch. Als er Hawah zum ersten mal gesehen hat schon. Und eine Pfeife ist er schon gar nicht. ABER: Für mich war das so: "dieser Bockhuf ist nicht so gut und wir arbeiten ja dran und das wird dann schon." Mir war nicht klar, wie fatal das wirklich ist. Und es gibt auch die umgekehrte Ursache und Wirkung: so lange sich oben nichts ändert, die ungleichen Züge und Strukturen wird sich die Huf-Situation immer relativ rasch wieder hin zur Problematik entwickeln. Das, sagte Philipp, sei für ihn als Hufpfleger oft frustrierend. Denn auch eine therapeutische Behandlung ändert das nicht, da hilft nur richtig gute Bewegung und Training. "Solange das Pferd so sch... läuft, kann ich auch nicht wirklich was verbessern" waren seine Worte. Jetzt, da wir oben, also in Hals, Schulter und Brustkorb einiges verbessern konnten bei Hawah, ist auch die Tendenz des Hufes, wieder "aufzubocken", viel geringer. Training und Hufkorrektur müssen also Hand in Hand gehen und statt dass Hufbearbeiter und Trainer sich gegenseitig für Schwierigkeiten verantwortlich machen, sollten sie sich austauschen. Ich konnte Philipp also dahingehend beruhigen, dass er alles richtig gemacht hat, ich aber nicht. Ich hätte ihn viel häufiger kommen lassen sollen in der Korrekturphase - oder mich halt selbst noch schlauer machen. Und niemand hat mich darauf hingewiesen, dass Hawahs Brustkorb logischerweise rotiert sein muss, wenn er so ungleich steht, und dass es Möglichkeiten gibt, das zu beheben. Ich bin ein Glückspilz, dass ich so tolle Fachleute gefunden habe und darüber so viel mehr lernen durfte. Und der Blickschulungskurs zu den Huf-Situationen von Claudia Benedela wirkt in mir nochmals ganz gewaltig. Es sind noch zusätzliche Blickwinkel, die ich mir angewöhne. Ich habe Philipp herzlich eingeladen, am Kurs teilzunehmen und mitzudiskutieren. Im Grunde wären sich die beiden wohl in den meisten Dingen sowieso ziemlich einig. Wer weiss, vielleicht nimmt er das Angebot ja an. Wenn du noch von Claudias direktem Feedback profitieren möchtest, ist jetzt der letzte sinnvolle Zeitpunkt um in den Kurs noch einzusteigen. Das aufgezeichnete Material bleibt dir ja auf jeden Fall, aber das live Treffen und die Möglichkeit für dein Pferd Fragen zu stellen, die gibt es dann nicht mehr. Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Erinnerung: Heute ist wieder der 10. Tag des Monats und da findet immer unsere Kummerkasten-Stunde statt. Hast du eine Frage oder ein Anliegen? Du findest Mera Brockhage und mich und eine runde toller Pferdemenschen, die dir mit ihrem Wissen und ihren Gedanken weiterhelfen. Ko.stenlos wie immer. Wir treffen uns um 20 Uhr über Zoom hier: Antoinette Hitzinger lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. Zoom-Meeting beitreten https://us02web.zoom.us/j/440231803 Meeting-ID: 440 231 803 Wir freuen uns auf einen schönen Abend und darauf, auf erhellende Aspekte und es ist auch einfach toll, mit so grossartigen Pferdemenschen zu sprechen. Du bist herzlich willkommen! P.S. In unserer Facebook - Gruppe wird schon fleissig geguckt, wir haben schon 8 aufgelöste Beobachtungsaufgaben und noch einige, an denen wir gerade knobeln. Die Teilnehmer sind begeistert: Vielen Dank für diesen tollen Kurs, ich bin ganz begeistert! Und vielen Dank auch für das Beispiel der Tinker-Stute. oder: Halloooo Antoinette. Vielen Dank für den tollen Hufkurs! Ich bin ganz gehyped Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

