Herzenssache Pferd - Was siehst du in den Augen deines Pferdes?

n Schon wieder eine neue Woche - ich hoffe, du bist gut gestartet! Hier kommt die Karte der Woche: Schau mir in die Augen! Und hier ist der direkte Link zur kleinen Auflösung. Aber bitte schau zuerst wirklich deinem Pferd in die Augen - es kann auch auf einem Foto sein. https://herzenssachepferd.ch/schaumirindieaugen/ Und wenn du noch genauer schauen möchtest und mehr über Pferde-Persönlichkeiten erfahren möchtest und vor allem auch darüber, wie du dein Pferd in seiner Eigenheit am besten motivieren kannst, dann schau dir diesen Kurs von Jenny und Peer an. Sie haben sich mit dieser Thematik gründlich und jahrelang befasst und es ist ihr Lieblingsthema geworden. Pferde besser verstehen und motivieren. Jetzt zum Kurs von Jenny und Peer mit Rabatt Die Augen sind eben echte Spiegel. Schau rein und geniesse! P.S. Hier noch ein paar Informationen zum Kurs der Woche, persönlich betreut von Jenny und Peer: Pferde „einfach“ richtig verstehen und motivieren mit Jenny & Peer In diesem großartigen Onlinekurs geht es zunächst darum, Pferde besser zu verstehen, um die Basis für eine feine Kommunikation und echte Verbindung zu schaffen. Auf der einen Seite liegt der Fokus darauf, uns selbst zu schulen, um wertfreier zu beobachten und wahrzunehmen. Auf der anderen Seite vermitteln wir Ideen, die dabei helfen, die wirkliche Persönlichkeit des Pferdes zu erkennen und die sich hieraus ergebenden Besonderheiten auch im Training und für ehrliche Motivation zu nutzen. Jenny & Peer haben unabhängig voneinander 2000 begonnen sich mit dem Natural Horsemanship zu befassen und einen besseren Umgang mit ihren Pferden zu finden. In den letzten Jahren sind die beiden vor allen durch Jean-Francois Pignon und Elsa Sinclair beeinflusst worden. Jenny durfte sogar die deutsche Stimme in Elsa´s Film „Taming Wild“ übernehmen. Sie bezeichnen sich selbst als Lehrer für Natural Horsemanship, weil sie vorrangig Menschen unterrichten und nicht Pferde trainieren. Je besser Menschen und Pferde sich verstehen und je mehr sich Pferde von ihren Menschen verstanden fühlen, umso sicherer, ruhiger, harmonischer und liebevoller wird die Beziehung und der gemeinsame Umgang werden. Folgende Module findet ihr in diesem Kurs: Pferde (Persönlichkeiten) verstehen Pferden helfen Was ist Motivation? Pferde ehrlich motivieren Bis kommenden Sonntag, den 14. März 2021 gibt es ihn zum Vorzugspreis über die Plattform von 4myhorse. Zum Kurs der Woche mit Rabatt "Pferde-"Persönlichkeiten" und Motivation Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

