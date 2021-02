Herzenssache Pferd - Winter ade - hoppla, nix wie los ins Gelände?

Hawah winkt dem Winter adeee. Der Frühling kommt und mich zieht's ins Gelände. Dich auch? Bis letztes Jahr hatte ich mich nie wirklich mit den Trainingsprinzipien befasst, die auch beim Ausreiten gelten - wie natürlich sonst auch. Durch Caro’s Ausführungen, Erklärungen und Kurven wurde mir anschaulich klar, wie dilettantisch ich/wir das eigentlich handhaben. Und wie schade das ist. Es geht ja nicht darum, Hochleistungs-Distanzpferde zu trainieren, mir jedenfalls nicht. Aber gut Sorge zu tragen zum Pferd, das trainiert wird. Mir sind so einige Schuppen aus den Haaren, äh von den Augen gefallen. Schlicht Dinge, die ich nicht beachtet hatte oder ganz falsch interpretiert. Ich mache gerade einen Selbstversuch übrigens, bin zwar kein Pferd, aber die Prinzipien gelten ja nicht nur für Pferde. Und bin total froh, mehr zu verstehen. Ich glaube, das wird meine Motivation zum weiter trainieren massiv verbessern. Wichtig ist nämlich, sich darüber klar zu werden, dass es nichts bringt, ja sogar kontraproduktiv ist, wieder zu trainieren, solange der Körper von der letzten Anstrengung noch in einer Ermüdung ist. Deswegen ist Muskelaufbau und Konditionsaufbau nicht einfach mit "mehr bringt mehr" zu bewerkstelligen. Schade eigentlich. Und es gibt leider auch keine einfache Stundenregel für Erholungszeiten. Eigentlich logisch, es spielen ja einige Faktoren eine Rolle. Ich kann nur jeden dazu ermuntern, sich mit der Thematik mal zu befassen. Es hilft echt. Zur Zeit machen das nur die Vielseitigkeitsreiter und die Distanzreiter, bei denen ist es match-entscheidend. Aber unsere Freizeitpferde fühlen genau gleich wie die Wettkampfpferde. Und du wirst staunen, wie rasch eine Überbeanspruchung passiert und wie schön gemeinsame Bewegung wird, wenn die Trainingsprinzipien beachtet werden – auch bei reinen Freizeitpferden. Denn Training findet immer statt, wenn wir unsere Pferde bewegen. Einfach besser oder eben schlechter. Der Kurs Trainingsprinzipien ist unser Kurs der Woche und bis morgen Abend mit Rabatt nur über diesen Link erhältlich: Mehr zum Kurs Trainingslehre - mit Rabatt So und jetzt geh ich Hawah satteln. Und dann gehen wir schön ins Gelände und nehmen den Kugel-Parys mit... Der Schnee ist weg, 10 Grad und Sonne. Ahhh herrlich. Mehr zum Kurs Trainingslehre - mit Rabatt Geniess den Tag und grüss dein Pferd von mir! Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

