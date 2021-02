Herzenssache Pferd - Zirkuslektionen: weitere Infos zum aufschlussreichen Online-Seminar!

Hier kommt deine Aufzeichungen des Online-Seminars von gestern Abend. Es war ein ganz wunderbarer Abend mit einem spannenden Vortrag von Heidrun und tollen Fragen von Teilnehmern. Mehr zum Kurs mit Heidrun zu Pliè und Kompliment, bei dem du jetzt noch einsteigen könntest, findest du hier: Mehr zum Kurs mit Heidrun Hafen Gerade bei diesen Lektionen kann so richtig viel auch schiefgehen - und Heidrun erklärt super kompetent, gesunderhaltend und kleinschrittig. Die Kursinhalte bleiben dir dauerhaft. Die Kursvideos enthalten sehr viele anschauliche Sequenzen, in denen Heidi mit ihren eigenen Pferden zeigt, wie sie es macht und worauf in diesem Schritt zu achten ist. Mehr zum Kurs mit Heidrun Hafen Mit einem Klick aufs Bild kommst du zur Aufzeichnung: Viel Freude damit! Herzliche Grüsse Antoinette, Mera und Heidrun Denn eigentlich ist die Akademie für Neumitglieder geschlossen. Hier ist den Link zum Ausnahmetürchen: https://www.digistore24.com/product/291340 Kündigen kannst du jederzeit - und als besondern Bonus stellen wir dir den Zirkuskurs dauerhaft zur Verfügung. Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

Unsere Webseite ist: www.herzenssachepferd.ch--



Antoinette Hitzinger

Leimenstrasse 19

4118 Rodersdorf

Schweiz