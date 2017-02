Herzerwärmende Vorfrühlingsgrüsse aus bella Italia

Liebe Bivignanofreunde



Wir beide sind an den Winterarbeiten - Badezimmer renovieren, Pergola verschönern, Bäume schneiden, Weiden reparieren, malen, holzen - und geniessen die idyllische Ruhe. Die Pferde klettern in den Wäldern und erfreuen sich am 'Dolce far Niente'. Lucy klettert auch aber freut sich weniger, es ist ihr zu langweilig...



Zudem sind wir an der Organisation der Wochenritte, dieses Jahr reiten wir erneut auf Pilgerwegen, die Route führt uns vom Chianti Rufina Gebiet durchs Casentino vorbei am bekannten Kloster La Verna zurück nach Bivignano. Die meisten Ritte sind in der Zwischenzeit bis auf einzelne Plätze ausgebucht, aber scheut Euch nicht uns anzufragen!



Platz hätten wir noch in den 'normalen' Wochen vom 1. April, 8. April, 6. Mai und in der Powerreitwoche vom 17. Juni. Und für zwei Personen gibt's auch im Sommer noch freie Zimmer.



Euch ALLEN wünschen wir von Herzen eine schöne Winterzeit. Auf dass das neue Jahr ein wirklich einzigartiges Jahr wird - im positiven Sinne.



Tanti saluti, Patricia & Stefano sowie ganz Bivignano

