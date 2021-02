Herzliche Einladung zum Online-Seminar mit Heidrun Hafen rund um Zirkuslektionen!

zu unserem kostenlosen Online-Seminar mit Heidrun Hafen rund um Zirkuslektionen. Wir freuen uns schon unbändig auf Mittwoch und einen tollen Abend mit Heidrun, die wir als sorgfältige und auch kritische Trainerin zu diesem Thema kennen. Das kostenlose Online-Seminar ist für jeden, der mehr zum Thema Zirkuslektionen, dem dafür und dawider und auch den NO-GOs wissen möchte. Los geht es erstmal ganz allgemein mit der Frage, was kann man einem Pferd alles beibringen und worauf muss man dabei gesundheitlich achten. Sind Zirkuslektionen nur etwas für junge & fitte Pferde oder kann ich das auch für Pferde mit körperlichen Einschränkungen nutzen.

Wie genau bringe ich sie einem Pferd bei und sollte ich dafür Futterlob nutzen oder lieber nicht? Für dieses spannende Thema haben wir eine Spitzen-Trainerin gewinnen können. Heidrun Hafen ist seit Jahren aktiv auf Messen und Shows und gibt Kurse rund um dieses Thema. Dabei geht es ihr nicht darum, möglichst schnell möglichst viel irgendwie dem Pferd beizubringen, sondern es stehen Spass – auch fürs Pferd – und Gesunderhaltung im Mittelpunkt. Ausserdem schrieb sie mit Nicole Künzel das Buch „Alles Zirkus oder was?!“ Melde dich einfach mit einem Klick auf diesen Button an und du bekommst den Webinarzugang rechtzeitig per Mail. da bin ich gern dabei Ich wünsche dir ein innerlich warmes winterliches Wochenende. Ich glaube, danach kommt der Frühling. Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

