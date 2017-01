Hessisches Haflinger Showteam ist wieder unterwegs!

Auch im vergangenen Jahr konnte der Hessische Haflinger Zucht- und Sportverein Altenstadt e.V. mit seinem Showteam an der Tiershow anlässlich des Herbstmarktes in Friedberg/Hessen teilnehmen. Obwohl es über Nacht geregnet hatte, spielte das Wetter dann am Morgen mit und wir blieben von oben her trocken. Mittags kam sogar noch mal die Sonne heraus.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister und die Jagdhornbläser, konnte als erster Programmpunkt unsere Dressurquadrille bestehend aus 12 Reitern mit ihren Haflingern/Edelbluthaflingern, die Tiershow eröffnen. So manchen mitgereisten Helfern kamen, vor Freude über der zuverlässigen Blonden, die Tränen und zwischendurch erhielten wir Spontan-Applaus vom Publikum. Genauso überwältigend wie die Zuschauer waren, so happy waren wir nach der Vorstellung. Trotz kurzfristiger Ausfälle und nur einmaligem Training verlief die Aufführung tadellos.

Bei der Quadrille haben mitgewirkt:

Wencke Conradi mit Toyka, Isabel Kirsch mit Amera, Peter Schreier mit Argonith, Christian Litzius mit Whisky, Carolin Heck mit Taiga, Ute Hirsch mit Nando, Sarah Kullig mit Amadeus, Sandra Pietzrak mit Sternblume, Melanie Freitag mit Alpha, Janina Stahl mit….., Maria König mit Honeymoon und Kristina Fascher mit Scirocco.

Als zweites Schaubild konnte unser Mitglied Franziska Keth ihren Edelbluthaflinger-Hengst Amani präsentieren. Sie zeigte, schick in Frack gekleidet, Lektionen der schweren Dressurklasse. Gekonnt zeigte sie mit Amani neben Traversalen, Piouretten und Serienwechsel natürlich auch mehrere Trabverstärkungen, die das Publikum, egal ob fachmännisch oder nicht, mit „Ahh`s und Ohh`s“, sowie Spontan-Applaus belohnten. Zum Schluss zeigte sie das Sprungtalent ihres Hengstes, ohne Sattel flogen die Beiden nur so über die Hindernisse.

Die Springquadrille bestehend aus Peter Schreier auf Argonith, Ute Hirsch auf Nando, Kristina Fascher auf Scirocco und Sarah Kullig auf Amadeus zeigten in verschiedene Reihenfolgen und Abläufen das Überwinden des Hindernis-Kreuz.

Angestachelt durch fetzige Begleitmusik und dem Jubel der Zuschauer wurden alle vier Pferde regelrecht in einen Temporausch versetzt.

Ein weiteres Schaubild präsentierten Melanie Freitag auf Alpha und Tatjana Heck mit Taiga als Einspänner in einem Pas-De-Deux. Tatjana, als erfahrene Turnier-Fahrerin, präsentierte gekonnt die gut dressurmäßig ausgebildete Taiga vor der Kutsche in verschiedenen Lektionen und Hufschlagfiguren. Wiederum parallel konnte Melanie ihre Haflingerstute Alpha unterm Sattel passend dazu vorstellen.

Unser letztes Schaubild in diesem Jahr war ein Jump & Drive. Als Jumper traten gegeneinander Peter Schreier mit Argonith, Franziska Keth mit Amani, Caro Heck mit Whisky und Kristina Fascher mit Scirocco an. Als Kutschfahrer konnten wir im Einspänner Tatjana Heck mit Taiga, sowie Christian Litzius mit seinem Shetty-Gespann Flo und Barny gewinnen. Temporeich, egal ob unterm Sattel oder vor der Kutsche wurden die Paare auch vom Publikum angefeuert. Eine Ehrenrunde mit allen Teilnehmern unserer Schaubilder bildete den Schlussakt des Jump & Drive.

Einen besonderen Dank an unser Mitglied Dr. Michaela Wagner-Heck, welche bei all unseren fünf Schaubildern lustig und informativ durchs Programm führte.

Der HHZSV wird sein Showteam weiterhin ausbauen, um weitere Quadrillen und Schaubildern vorführen zu können. Es werden noch Reiter/Fahrer mit Haflingern und Edelbluthaflinger gesucht.

Bereits kurz nach diesem Auftritt wurden wir bereits für einen weiteren Termin angefragt. Auch darüber werden wir berichten. Neben weiteren Reitern/Fahrern freuen wir uns auch über Anfragen von Veranstaltern, die Interesse daran haben unsere „coolen Blonden“ auf Ihrer Veranstaltung live zu erleben.

Gerne nehmen wir Bewerbungen und Buchungsanfragen unter showteam@hhzsv-altenstadt.de entgegen.

Mit reiterlichen Grüßen

Peter Schreier