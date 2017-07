Highlight gesucht? Pferdeflüsterer Peter Daxer kommt zu dir auf deinen Reiterhof!

Highlight auf Bestellung:

Pferdeflüsterer Peter Daxer kommt zu dir auf deinen Reiterhof!

Peter Daxer (rechts aussen) mit dem Messeteam von der Redaktion HUFGEFLÜSTER

auf der Pferd International in München Riem

Schon mal überlegt eine interessante Veranstaltung auf deinem Reiterhof oder Reitanlage zu machen? Pferdebesitzer, Reiter und andere Pferdefreunde sind immer wieder stark an Veranstaltungen interessiert, bei denen sie sich in ihrem Pferdewissen weiterbilden können. Kein Wunder also dass Pferdefachleute mit besonderem Pferdefachwissen einen regen Zulauf haben. So ist es auch mit den sogenannten Pferdeflüsterern.

Pferflüsterer gibt es mittlerweile viele. Doch Pferdeflüsterer ist nicht gleich Pferdeflüsterer. Peter Daxer ist so ein Pferdeflüsterer, aber auch Reiter und Pferde Ausbilder. Aber er geht das Thema Pferd von einer ganz anderen Seite an. Er arbeitet mehr am Menschen und mit den Menschen als mit den Pferden. Dabei lernen die Menschen in seinen Vorträgen und Seminaren auf spielerische Art wie man mit dem Lebewesen Pferd am einfachsten umgehen kann, um dabei die beste Wirkung zu erzielen. Die beste Wirkung für beide Partner. So macht es Mensch und Pferd gleichermaßen Spaß miteinander auszukommen. Gesteckte Ziele können so schneller und leichter erreicht werden.

Die spielerische Art dabei ist eines von Daxers Erfolgsrezepte. Interessant ist dabei auch zu sehen wie z.b. Seminar Teilnehmer bei Peter Daxer auch voneinander lernen. Spaß und Freude stehen immer im Vordergrund, auch für die Pferde. Kurs Teilnehmer berichten daher oft, dass Vorträge und Kurse mit Pferdeflüsterer Peter Daxer einfach Spaß machen und Freude bereiten. Das Wissen um die Pferde nehmen die Teilnehmer dabei spielerisch und locker auf. Peter mag den Begriff Pferdeflüsterer ohnehin nicht so. Dieser Name wurde ihm zugesprochen, als vor langer Zeit die Pferdeflüster Szene nach dem gleichnamigen Film zu rollen begann.

Heute bezeichnet sich Daxer lieber als Coach, als Pferde und Menschen Coach. Der Mensch steht nun im Vordergrund, weniger das Pferd so wie früher. Und das ist richtig so, weil die Pferde in der Regel weniger Coaching benötigen als die Menschen, so Daxer.

Dadurch sind die Vorträge und Seminare von Peter Daxer immer wieder Highlights vor Ort. Peter kann bestellt werden für besondere Veranstaltungen auf einen Reiterhof, auf einen Reiterstammtisch oder für den Seminarraum eines Pferde Betriebes. Themen dazu gibt es mehrere zur Auswahl.

Pferdefreunde vor Ort schätzen es sehr, wenn solche Veranstaltungen regional bezogen organisiert werden. Der Organisator oder die Organisatoren haben dabei auch Vorteile. Wer also Interesse daran hat eine besondere Veranstaltung vor Ort mit Peter Daxer zusammen durchzuführen, möchte sich bitte informieren auf der Homepage www.peterdaxer.de. Freie Termine sollten dabei rechtzeitig abgesprochen werden. Natürlich lässt sich eine optimale Veranstaltungen am besten in einem persönlichen Gespräch abklären.

Unser Redaktionsteam hat Peter Daxer schon öfter auf seinen Veranstaltungen erlebt. Jeder Auftritt hat dabei seinen eigenen Karakter, doch eines ist immer gleich - die Telnehmer und Teilnehmerinnen sind immer wieder begeistert. HUFGEFLÜSTER hat Peter Daxer auf der Pferdemesse Pferd international in München-Riem auf der Olympia-Reitanlage per Video interviewt. Wir raten unseren Lesern sich den Film einfach mal anzusehen Daxer gibt hier viele Informationen zu seinen begehrten Vorträgen und Seminaren - viel Spaß wünschen wir schon mal beim Ansehen gleich unterhalb.

Redaktion HUFGEFLÜSTER

Pferd und Mensch Coach Peter Daxer im Video Interview mit Hufflüsterer Bernhard

Pferdeflüsterer Peter Daxer bei der Arbeit am Pferd

Persönlichkeitscoach Peter Daxer bei der Arbeit mit der Gruppe

Pferd und Mensch Coach Peter Daxer:

"Wie gesagt, Pferdearbeit soll (muß) Mensch und Pferd gleichermassen Spaß machen"...