HIPPOLOGICA: Sport, Show und Shopping auf dem Reitsportevent der Internationalen Grünen Woche

HIPPOLOGICA findet zum zweiten Mal im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) statt

Mehr Raum, mehr Startplätze: Zweiter Reitring in Halle 26 und größere Ausstellungsfläche erweitern das attraktive Angebot

HIPPOLOGICA 2018 - Impression -

Die letzten vier Tage der Internationalen Grünen Woche stehen im Zeichen des Pferdes. Vom 24. bis zum 27. Januar findet die HIPPOLOGICA zum zweiten Mal im Rahmen der Internationalen Grünen Woche auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Dieses Jahr präsentiert sich das größte Hallenreitsportevent der Hauptstadt mit einem erweiterten Angebot. Ein zweiter Reitring ermöglicht mehr Platz und mehr Startplätze für Turniere in den Bereichen Dressur, Springen, Fahren und Voltigieren.

Sportevents und Praxiswissen für Pferdefans

Im HIPPODROM in Halle 25 finden an allen vier Veranstaltungstagen reitturniersportliche Prüfungen bis zur Klasse S** statt. Das macht die HIPPOLOGICA zum größten Hallenreitsportturnier der Bundeshauptstadt.

Das HIPPOFORUM findet dieses Jahr in Halle 26 statt. Hier können sich Pferdefans über den neuesten Stand in Sachen Pferdetraining und

-gesundheit informieren. Neben Fachinformationen aus erster Hand finden Messebesucher ein breites Shoppingangebot auf der erweiterten Ausstellungsfläche. Die diesjährige Konzentration aller HIPPOLOGICA-Events auf die Hallen 25 und 26 ermöglicht den Besuchern kurze Wege und einen schnellen Überblick. Über den Eingang an Halle 26 am südlichen Messegelände kommen Pferdeinteressierte direkt auf die HIPPOLOGICA.

Buntes Programm und Showeinlagen rund ums Pferd

Zu den Highlights der HIPPOLOGICA zählt die Schauschmiede mit Mitmachprogramm in Halle 26. Der Hufschmied Olaf Peter führt vor, wie Pferde beschlagen werden. Besucher bekommen die Gelegenheit, selbst das glühende Eisen zu bearbeiten. Vom 25. bis zum 27. Januar zeigen die Jüngsten beim Mini-HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup ihr Können.

Stoff zum Träumen bietet der Auftritt „Traum von Einhorn“, der täglich gezeigt wird, von Jennifer Koriath und ihrem Andalusier Duque. Die phantasievolle Show zeigt viele Lektionen der Zirzensik, darunter den Spanischen Schritt, Kompliment, Sitzen und das Ablegen.

Grüne Woche bietet weitere Highlights für Pferdefreunde

Die Internationale Grüne Woche hält dieses Jahr weitere Highlights für Reitsportliebhaber und Pferdefreunde bereit. Vom 18. bis 20. Januar 2019 steht die FN Bundeshengstschau Sportponys in Halle 25 auf dem Programm. Daran schließt die FN Bundeshengstschau Robustponys am 21. und 22. Januar an. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt sind die Arena Polo Meisterschaften, die am 22. und 23. Januar stattfinden.

Ein Ticket – zwei Messen

Wer Eintrittskarten für die HIPPOLGICA erwirbt, kann damit an den Messetagen der HIPPOLOGICA auch die Internationale Grüne Woche besuchen und die vielfältigen Angebote der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau nutzen. Weitere Informationen zu den Tickets, Anfahrt und Veranstaltungsprogramm stehen auf der Website www.hippologica.de zur Verfügung.

