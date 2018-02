HKM Sports Equipment Neuigkeiten im aktuellen Newsletter - Wendy - der Film!

Anzeige

Bereits seit 1986 erscheint die Pferdezeitschrift schlechthin für junge Kids: "Wendy" begeistert Monat für Monat fast 50.000 Kinder mit Geschichten rund um Abenteuer, Liebe, Freundschaft - und natürlich Pferde. Nachdem 2017 "Wendy - Der Film", einer der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres war, erscheint am 22. Februar 2018 die spannende Fortsetzung mit vielen bekannten deutschen Schauspielern.

Von Anfang an dabei war HKM. Der Reitsportartikelhersteller sicherte sich die Lizenzrechte für die Wendy-Kollektion und begleitet nach dem erfolgreichen ersten Teil nun auch "Wendy2 - Freundschaft für immer" mit einer tollen Kollektion.

Markant sticht das übergroße "W" aus der neuen HKM-Kollektion hervor. Es ist sehr eng angelehnt an Wendys Outfit im Film und wird die Mädels landauf landab, wie schon im ersten Teil, begeistern.

Passend zu T-Shirt und Jeansjacke gibt es auch die Wendy-Reitleggings mit dem übergroßen Aufdruck. "W" steht für Wendy und im übertragenden Sinn für starke Freunde, große Gefühle und noch größere Herausforderungen. Der Silikondruck der Reitleggings wird die jungen Mädels besonders begeistern, ist er doch mit pfiffigen Hufeisen gestaltet.

Selbstverständlich gibt es das große "W" auch auf einer passenden "Wendy"-Schabracke für den vierbeinigen Freund. Alle Infos rund um die neue "Wendy"-Kollektion von HKM Sports Equipment finden Sie auf www.hkm-sports.eu

Dort haben wir auch einen Kinotrailer für Euch eingestellt. Viel Spaß!