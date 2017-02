Hofmeister Pferdesport Gevelsberg gewinnt Reitsport Markt Händler Award

Herzlichen Glückwunsch:

Hofmeister Pferdesport aus Gevelsberg gewinnt den Reitsport Markt Händler Award 2017





57 Bewerbungen aus dem stationären und 13 aus dem Online-Handel gingen in diesem Jahr zum Reitsport Markt-Händler Award bei den Organisatoren ein. Interessierte hatten die Möglichkeit in insgesamt fünf Kategorien, „Bester Fachhändler“, „Bester Ladenbau“, „Beste Neueröffnung“, „Bestes Handwerk“ und erstmals „Bester Online-Shop“ in das Rennen um die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Reitsport-Fachhandel zu gehen. 17 Bewerber schafften es letztlich in die Riege der Nominierten. Auf der spoga horse Frühjahr, 5. bis 7. Februar 2017, wurden jetzt die Gewinner gekürt. Den Sieg in der Hauptkategorie „Bester Fachhändler“ sicherte sich Hofmeister Pferdesport aus Gevelsberg. „Kompetenz und Klasse – stationär und online“, so fasste die Jury ihren Eindruck zusammen.



Insgesamt verlieh Reitsport Markt in Kooperation mit der Koelnmesse die Auszeichnung bereits zum zehnten Mal und nahm dies gerne zum Anlass, in der Kategorie „Jubiläumssieger“ Reitsport Frölich aus Weiterstadt für stetige Innovationen und Weiterentwicklung zu küren. Die Jury lobte insbesondere das Zusammenspiel zwischen der eigenen Sattlerwerkstatt und dem Ladenverkauf des Traditionshauses, das 2014 bereits sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert hatte. Neben der Hauptkategorie wurde der Award in vier weiteren Bereichen vergeben. Die Feierlichkeiten rund um den Reitsport Markt-Händler Award wurden anlässlich des zehnjährigen Jubiläums durch eine Chronik ergänzt.



In der Kategorie „Bester Ladenbau“ setzte sich Reitsport Siegl aus Nürnberg an die Spitze des Bewerberfelds. Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: „Die sehr übersichtliche Ladengestaltung wirkt mit ihrer guten Beleuchtung edel, aber nicht teuer – eine sehr geschmackvolle Einrichtung.“ Die Auszeichnung für die „Beste Neueröffnung“ ging an Reitsport Peter aus Gundelfingen – ein Bewerber, der mit seinem sehr durchdachten Konzept überzeugte. Mit einer exzellenten Sattelberatung und –herstellung gefiel Reitsport Live aus Konstanz, der Award „Bestes Handwerk“ ging an dieses Fachgeschäft. In der neuen Kategorie „Bester Online-Shop“ überzeugte Reitsport Blank aus Ellwangen. Die Experten lobten insbesondere den äußerst gelungenen Aufbau der Webseite und die Online-Kaufabwicklung, die mit dem sehr guten Kundenservice auf ganzer Linie punktete.



Die spoga horse Frühjahr 2017 ist für Fachbesucher noch bis zum 7. Februar geöffnet. Insgesamt präsentieren über 180 Anbieter aus 22 Ländern alles aus der Welt des Pferdesports, von Reitmoden, Sätteln und Trensen bis hin zu Pflege- und Ernährungsprodukten, Zubehör sowie Dienstleistungen. Darüber hinaus bieten Neuheiten wie der spoga horse fashion walk, die spoga horse academy und der VIP

Club mit Präsentationen am echten Pferd einen besonderen Mehrwert für die Fachbesucher. Weitere Informationen unter www.spogahorse.de





Simone Jakobi



