Die 2016 geborene Stute Hot Stuff S (v. Hickstead White - L’arc de Triomphe - Quidam de Revel) ist eines von 21 Top-Nachwuchsspringpferden, die bei der 16. Internationalen Springpferdeauktion von Holger Hetzel am 24. November versteigert wird. (Foto: Maik Wallrafen)

Holger Hetzels 16. Internationale Springpferdeauktion

Auktionslot ab sofort online

Goch. Endlich ist es wieder so weit. Nachdem 2020 Holger Hetzels Internationale Springpferdeauktion corona-bedingt nicht stattfinden konnte, dürfen sich alle Pferdesportfreunde auf die 16. Auflage dieser ganz außergewöhnlichen Versteigerung freuen. Am 24. November bieten Holger Hetzel und sein Team auf seinem Reitsportzentrum im rheinischen Goch wieder ein Auktionslot der Extraklasse an jungen, hochtalentierten Springpferden an. Ab sofort ist die Kollektion der insgesamt 21 Spitzennachwuchstalente auch unter https://www.holger-hetzel.de/springpferdeauktion

einsehbar.

„Zwei Jahre hatten wir Zeit, um großartige junge Pferde zu finden und sie schonend und altersgemäß so auszubilden, dass sie allerhöchsten Ansprüchen genügen“, so Holger Hetzel. Der international erfolgreiche Springreiter und Ausbilder sieht sich in seiner Philosophie durch die aktuelle Entwicklungen am Markt bestätigt: „Junge talentierte Pferde für den Sport frühzeitig zu erkennen und auszubilden, bekommt eine immer größere Bedeutung. Gerade in einer Zeit, in der qualitätvolle, volljährige Pferde kaum oder gar nicht zu kaufen sind, ist es wichtig, sich Spitzenpferde frühzeitig zu sichern.“

Ein Beispiel von vielen für die Richtigkeit der These von Holger Hetzel ist Beauville Z mit dem der niederländische Springreiter Maikel van der Vleuten in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen hat. 2016 auf Holger Hetzels Auktion erworben, wurde Beauville Z optimal aufgebaut, um in Tokio zu glänzen.

Das aktuelle Auktionslot bilden 21 fünf- bis achtjährige Springpferde zum Teil schon mit Erfolgen sowie mit Spitzenpedigrees aus der gesamten europäischen Springpferdezucht. Für Interessenten empfiehlt sich die Präsentation der Pferde am 21. November ab 10 Uhr, zu dem auch ein Brunch geboten wird. Dabei besteht die Möglichkeit nach Absprache die Pferde auch auszuprobieren. Weitere Möglichkeiten des Ausprobierens können individuell vereinbart werden.

Am Auktionstag selbst, dem 24. November, erfolgt ab 17 Uhr eine letzte Präsentation der Pferde vor die Versteigerung, die ab 21 Uhr beginnt. Parallel zum Bieten vor Ort, besteht natürlich auch die Möglichkeit im Rahmen einer Online-Auktion auf die Pferde zu bieten. Der Zugang zur Präsentation am 21. November wie zur Auktion am 24. November erfolgt nach den bekannten 3G-Regeln.

Weitere Informationen und Kontakt unter:

https://www.holger-hetzel.de/springpferdeauktion