Holger Wulschner neuer Balios-Markenbotschafter

Holger Wulschner (r.) und Balios-Handelsvertreter Stefan Marpert wissen um die Qualität der neuen LeuchtFeuer-Produktserie. (Foto: www.ostseefotograf.com)

(Brügge) Er ist sympathisch, engagiert und feierte internationale Triumphe in den Springsport-Arenen dieser Welt: Holger Wulschner aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Athlet weiß, dass sich Erfolge nur einstellen, wenn Pferde gesund und zufrieden sind. Die neue LeuchtFeuer-Produktserie aus dem Hause Balios hat ihn gleich überzeugt: Ab jetzt ist Holger Wulschner Balios- Markenbotschafter.



Holger Wulschner startete in Nationenpreisen, beim Weltcup-Finale, gewann Silber und Bronze bei Deutschen Meisterschaften und siegte in zahlreichen Großen Preisen und in der Riders Tour. Unvergessen das Jahr 2000 als er mit Capriol in Hamburg nicht nur beide Qualifikationen, sondern auch das Deutsche Spring-Derby gewann. Ein Meisterstück, das noch kein anderer Reiter vollbracht hat. Seit 2003 betreibt der engagierte Pferdemann in Groß Viegeln gemeinsam mit Ehefrau Astrid eine eigene Anlage. „Heute weiß ich, dass Sport, Ausbildung, Haltung, Pflege und Fütterung im Gesamtpaket stimmen müssen, damit man erfolgreich ist“, so Holger Wulschner. „Die Fütterung ist stets großes Thema“, erklärt Astrid Wulschner. Balios-Handelsvertreter Stefan Marpert hat die beiden auf die neue Produktreihe LeuchtFeuer aufmerksam gemacht. Erst Ende des Jahres 2019 ist mit LeuchtFeuer ein Basisfutter auf den Markt gekommen, das sich durch die strukturfaserreiche Eigenschaft der ursprünglichen Ernährung des Pferdes bestens anpasst. Das neue Produkt kam so gut an, dass das Sortiment erweitert wurde.



Balios Leuchtfeuer „Robust“ ist getreide- und melassefrei, enthält einen hohen Anteil an natürlichen Strukturfasern und ist hochkonzentriert an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.



Balios LeuchtFeuer „Sport“ ist speziell für Turnierpferde kreiert. Sie benötigen einen höheren Energiegehalt in der Ration, der in diesem Fall aus der verträglichen Stärkequelle Vollkornhafer kommt. Weiterhin liefern ausgesuchte Fettkomponenten die benötigten Omega-3-Fettsäuren für den Energiestoffwechsel. Der moderate Stärke- und niedrige Zuckergehalt in Verbindung mit dem hohen Faseranteil garantieren beste Verträglichkeit insbesondere für solche Pferde, die mit Magengeschwüren und Stoffwechselerkrankungen zu kämpfen haben.



Die neue Sorte Balios LeuchtFeuer „Freizeit&Western“ ist perfekt abgestimmt auf die Ansprüche des langen Verdauungsapparates des Pferdes. Das faserige und staubfreie Strukturmüsli hat alle benötigten zusätzlichen Energien und Vitalstoffe, die den Bedarf von Freizeit- und Westernpferden in mittlerer bis fast schwerer Arbeit abdecken.



Das Mineralfutter Balios Leuchtfeuer „Mineral & Co“ ist ausgestattet mit einer Vielzahl an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Diese Vitalstoffkonzentration ist frei von Getreide und Melasse und dient der Rationsoptimierung bei allen Pferden, die in diesem Bereich einen zusätzlichen Bedarf haben. Das Balios Leuchtfeuer „Mineral & Co“ ist hochdosiert, daher ist die Futteraufwandmenge sehr gering und es optimiert jede Getreidefutterration. Holger Wulschner schätzt Balios LeuchtFeuer: „Die Produkte tun meinen Pferden gut und das ist das Wichtigste.“







Über Balios

Die Plambeck Futter-Manufaktur wurde 1870 als Brügger Mühle gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Familienunternehmen in Holstein. Fünf Generationen haben aus der Windmühle von damals eine innovative Futter-Manufaktur zur Herstellung besonderer Futter höchster Qualität gemacht. Persönliche und räumliche Nähe zwischen den Lieferanten und der Futter-Manufaktur sind wichtig für frische Rohstoffe in gleichbleibend hoher Qualität. Jede Rohwarenlieferung wird kontrolliert und beprobt. Mit dem stetigen Anspruch an fortschrittliche Entwicklung und Herstellung ist 2009 die Balios Pferdefutterlinie entstanden. Seitdem erfreuen sich immer mehr Züchter und Reiter aller Disziplinen an den Balios Müslis. Der tägliche Ansporn ist es, die Freude am Reitsport durch hochwertiges Futter zu vergrößern. Getreu dem Motto: Balios – Deinem Pferd zuliebe.

RathmannVerlag GmbH & Co. KG