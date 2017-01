Holsteiner 3.2.17 - Schaufenster – Züchterpreis 2016 - Hengstschau private Hengsthalter in Elmshorn

Das Foto (Rüchel) zeigt Carraldo mit Claas Christoph Gröpper

Siegerehrung Holsteiner Schaufenster – Züchterpreis 2016

bei der Hengstschau der privaten Hengsthalter am 03. Februar 2017 in Elmshorn

Sieger Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2016 ist Hobe Magens aus Ottenbüttel. Der von ihm gezogene 10 –jährige Holsteiner Wallach „Carraldo“ hat mit Reiter Claas Christoph Gröpper in S-Springen der HS-Turniere gepunktet und damit Züchter Hobe Magens an die Spitze des Rankings gebracht.

Für „Carraldo“ - 10-jähriger Holsteiner Wallach von Caretino und Painter`s Row XX - erfolgreich auf den HS-Turnieren geritten von Claas Christoph Gröpper, bekam Hobe Magens die meisten Punkte im Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2016.

Der Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2016 wurde auf den Turnieren in Wedel, Grande, Süderbrarup und Behrendorf in den höchstdotierten S-Springen ausgetragen und es haben insgesamt 46 Züchter für ihre gestarteten Holsteiner Punkte bekommen. Unterstützt wird der Holsteiner Schaufenster Züchterpreis von der Dithmarscher Brauerei und dem Verein der privaten Hengsthalter.

Hobe Magens – erfolgreicher Züchter in 2. Generation – hat auf dem von Vater Gerd begründeten weltweit bekannten „Bühne Stamm 8769“ weiter aufgebaut und zahlreiche gekörte Hengste und erfolgreiche Zuchtstuten gezogen. So u. a. „ComeOn“ erfolgreicher Deckhengst und international erfolgreiches Springpferd unter Ralf Schneider und der FEI Präsidentin Haya al Hussein und „Fleur“ international erfolgreiches Springpferd unter Ray Texel, Trevor Coyle und Michael Whitaker, u.a. Weltcup Platzierungen und Siege in Großen Preisen.

Nicht nur Hobe Magens war beim Holsteiner Schaufenster 2016 erfolgreich – auch Tochter Lena zeigte beste Leistungen in L-Springen auf den HS-Turnieren und setzte sich mit den von Vater und Großvater gezogenen Pferden und gecoacht von der erfolgreichen Reiter-Mutter Jessica ebenfalls an die Spitze des Ranking Holsteiner Schaufenster Jugendförderung.

Hobe Magens erhält als Sieger Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2016 den Wanderehrenpreis der privaten Hengsthalter – überreicht vom 1. Vorsitzenden Bernd Mohr - anlässlich der Hengstschau am 03. Februar in der Elmshorner Fritz Thiedemann Halle.

Bei der Hengstschau der privaten Hengsthalter werden von den Stationen Ahlmann, Völz, Mohr und Agentur Tietz ausgewählte Hengste und deren Nachkommen gezeigt. Gast ist die Hengststation Heiko Schmid aus Neu Benthen, die den Hengst Chap von Cellestial präsentieren wird. Henner Hoeschen - bekannt als Kommentator von Clip MY Horse führt gemeinsam mit Achaz von Buchwald durch das Programm.

KIL 05.01.2017