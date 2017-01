Holsteiner Masters verlosen exklusive Förderpakete für Turnierveranstalter





Ihr Turnier – unser Engagement! (Foto: Tierfotografie Huber)

(Kiel) Seit über zehn Jahren sind die Holsteiner Masters Förderer des Pferdesports und der Pferdezucht in Schleswig-Holstein und Hamburg. Die vier Säulen – Zucht, Jugend, Turniersport und Engagement – sind dabei das Fundament des Förderkonzeptes. Die Gemeinschaft der engagierten Unterstützer wächst und wächst. Und je mehr Förderer, desto mehr Projekte können realisiert werden. 2016 waren die Holsteiner Masters mit mehr als 15 Maßnahmen aktiv – vom Holsteiner Masters Jugend Team Cup über den Bundesjungzüchterwettbewerb bis hin zur Mannschaftsinitiative. Die Ziele für 2017 hat Geschäftsführerin Claudia Fuhs klar formuliert: „ Wir wollen weiter wachsen und dadurch noch mehr Förderungen für unseren Sport anstoßen, der uns so am Herzen liegt.“



Und so wurde nun die nächste Maßnahme ins Leben gerufen: die Holsteiner Masters Reitsportförderung. Angesprochen sind Turnierveranstalter, die ein exklusives Sponsorenpaket erhalten können. „Turniersport wird bei uns im Norden großgeschrieben“, erklärt Claudia Fuhs das weitere Engagement. „Wir wissen, dass für viele Veranstalter die Durchführung kleinerer Turniere mit viel Aufwand verbunden ist. Aber gerade dort zeigen sich die Talente von morgen und sind so viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Dieses Sponsorenpaket soll ein Dankeschön für das bisher Geleistete sein und ist als Motivation für die Zukunft gedacht.“



Die Holsteiner Masters Reitsportförderung beginnt am 1. Mai und endet am 31. Dezember 2017. Turnierveranstalter aus Schleswig-Holstein und Hamburg können sich online auf der Homepage der Holsteiner Masters www.holsteiner-masters.de über ein Formular bewerben.



Die Holsteiner Masters Reitsportförderung umfasst folgende Inhalte:

- 250 Euro finanzieller Beitrag zur Turnierveranstaltung

- eine Paradedecke Größe L

- eine Paradedecke Größe S

- zwei Siegerschärpen (hellgrau)

- zwei Sonderehrenpreise gegeben aus dem Holsteiner Masters Partnerkreis

- eine Bandenwerbung, die nach der Veranstaltung zurückgesendet werden muss



Insgesamt werden acht Turniere unterstützt, die per Losverfahren von den Holsteiner Masters aus allen Einsendungen ausgewählt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Reitvereine mit Standort in Schleswig-Holstein und Hamburg, die im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Dezember 2017 ein Reitturnier nach der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) durchführen.



Der Teilnahmeschluss für die Holsteiner Masters Reitsportförderung ist der 10. März 2017.

Mit freundlicher Unterstützung des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein und des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine Hamburg.