Holsteiner Schaufenster 2017 – Förderung der Jugend im Reitsport

Foto (privat): Lena Magens mit Crema = Siegerin Holsteiner Schaufenster Jugendförderung 2016

16. Holsteiner Schaufenster 2017

Förderung der Jugend im ReitsportHolsteiner Schaufenster 2017 in der Vorschau





Der Förderverein - Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes Schleswig-Holstein e.V. - hat das satzungsmäßige Ziel, den Pferdesport und die Pferdezucht ideell und finanziell zu unterstützen und daran mitzuwirken, die Bedeutung des Reitsports in der Gesellschaft zu stärken.

Der Förderverein als Trägerverein für das Holsteiner Schaufenster will die Förderung der Jugend im Reitsport vorantreiben. Jugendliche – zunächst auf Ponys und dann weiter auf Großpferden sollen gefördert, unterstützt und in der Ausbildung begleitet werden.



Das Holsteiner Schaufenster 2017 wird in der 16. Saison wieder Turniere, Ausbildungslehrgänge und Seminare für die Jugendlichen anbieten; in Workshops werden Themen des Reit- und Pferdesports erörtert und diskutiert und die Verbindung von Sport und Zucht soll gestärkt werden.



Für Pony-Reiter bis 16 Jahren werden auf den HS-Turnieren (Wedel, Süderbrarup, Behrendorf und Landesponyturnier Bad Segeberg) Pony-Stilspringen Kl. A als Einlaufprüfung und als Qualifikation eine Pony-Springprüfung Kl. A** mit Stechen als Holsteiner Schaufenster Pony-Jugend-Förderung (HS-PJF) ausgeschrieben.

Die Parcours sind in Distanzen und Galoppsprüngen den Anforderungen der Ponys entsprechend und in den Mindestmaßen gem. LPO aufgebaut. Damit wird den Pony-Reitern Gelegenheit gegeben, sich auf diese Anforderungen einzustellen und mit ihren Heimtrainern dies zu trainieren. Bei den Qualifikationsprüfungen ist es Ziel, dass die Pony-Reiter mit einem erfahrenen Ausbilder den Parcours besichtigen und auf die Besonderheiten und Einteilung des Parcours und taktisches Reiten hingewiesen werden. Die Pony-Reiter erhalten in den Qualifikationsprüfungen Punkte, die im Ranking HS-PJF geführt werden und die 14 besten des Ranking HS-PJF haben nach Abschluss der Qualifikationsprüfungen eine Startberechtigungen für besondere Veranstaltungen.



Die Holsteiner Schaufenster Jugend-Förderung (HS-JF) ist für die Umsteiger vom Pony aufs Großpferd. Auf den genannten HS-Turnieren – bis auf Bad Segeberg -, gibt es Stil- und Springprüfung Kl. L mit Stechen für die Reiter bis 18 Jahren auf ihren Großpferden und sie erhalten in den Qualifikationsprüfungen ebenfalls Punkte im Ranking HS-JF. Hier qualifizieren sich die besten 14 Reiter für einen Lehrgang bei Evi Bengtsson.

Sport und Zucht zusammen gehören – dafür steht der Holsteiner Schaufenster Züchterpreis, der seit 2013 auf den HS-Turnieren ausgetragen wird. Züchter Holsteiner Pferde punkten in den jeweils höchstdotierten Springen der HS-Turniere im Ranking HS-Züchterpreis. Damit stehen die Züchter mit ihren Zuchterfolgen im sportlichen Wettbewerb und im Fokus der Zuschauer und Akteure.

Da sich in den letzten Jahren mehrfach Talente bei den jugendlichen Reitern gezeigt haben, sollen über das Holsteiner Schaufenster Talent.net Reiter und Pferde/Ponys zusammen geführt und von HS-Ausbildungstrainern betreut werden.

Die Termine Holsteiner Schaufenster 2017 auf einem Blick



16.01.2017 HS-JF Lehrgang

bei Evi Bengtsson – Hof Basten

für die 14 besten Reiter HS-JF

Ranking Holsteiner Schaufenster 2016

17.01.2017 HS-PJF Vorbereitungs-Lehrgang

bei Evi Bengtsson – Hof Basten

für die 14 besten Pony-Reiter HS-PJF

Ranking Holsteiner Schaufenster 2016

22.01.2017 HS-PJF Vorbereitungs-Turnier

Remontenturnier in Behrendorf

für die 14 besten Pony-Reiter HS-PJF

Ranking Holsteiner Schaufenster 2016



03.02.2017 Hengstvorführung

Verein der privaten

Hengsthalter u. Aufzüchter in SH e.V.

ab 19.00Uhr in Elmshorn

mit Siegerehrung Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2016

12.02. 2017 Pferdestammbuch SH/HH

Pony-Körung in Holstenhalle Neumünster

Starts für die 14 besten Pony-Reiter HS-PJF

Ranking Holsteiner Schaufenster 2016





HS-Turniere 2017

02.-05.06. Pfingstturnier Wedel 1. Qualif. HS-PJF + HS-JF + HS-Züchterpreis

06.-09.07. Reitturnier Eutin 2. Qualif. HS-PJF + HS-JF + HS-Züchterpreis

14.-16.07. Reitturnier Süderbrarup 3. Qualif. HS-PJF + HS-JF + HS-Züchterpreis

10.-13.08. Reitturnier Behrendorf 4. Qualif. HS-PJF + Final-Qualif. HS-JF

Final-Qualif. HS-Züchterpreis

08.-10.09. Landesponyturnier

Bad Segeberg Final-Qualif. HS-PJF

HS-Workshop

– im November 2017